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Перспективы у синдицированного кредитования в РФ есть – топ-менеджер МКБ

Москва, 27.05.2020

Синдицированное кредитование – перспективный инструмент, который мог бы быть востребован у заемщиков в России. Однако у этой формы привлечения кредитных средств есть особенности, которые сдерживают его широкое применение. Таким мнением поделился  заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр Казначеев

По словам Казначеева, среди основных плюсов синдиката – простота в обслуживании (один синдицированный кредит гораздо проще, чем 10 линий со своим набором  ковенант) и эффективность для банков, которые в такой системе защищены от недобросовестных кредиторов и других рисков.

Однако синдикат подойдет не всем заемщикам. Например, застройщикам, которым нужно кредитоваться по схеме эскроу и открывать под каждый проект новую кредитную линию в одном и том же банке. При системе синдицированного кредита такие заемщики могут быстро превысить лимит по кредитам сразу во всех крупнейших банках.

Есть сложности и с унифицированным подходом: кредит экономически эффективный для одного банка, будет категорически невыгодным для другого.  «Для развития нормального синдицированного рынка нужна более широкая и относительно однородная масса банков с точки зрения риск-аппетита и, что самое главное, стоимости фондирования. В таких условиях банки более способны консолидироваться для решения задач роста и диверсификации рисков. Пока стоимость фондирования и методики оценки стоимости риска очень сильно отличаются даже в пределах первой десятки», - пояснил Казначеев.

Кроме того, неоднозначное отношение к синдикату как у банков, так и у самих заемщиков. Первые «не очень любят «делиться» выгодным кредитом», а вторые не раскрывать информацию о себе, а синдикат предполагает прозрачность очень близкую к раскрытию информации эмитентами.

Ранее на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что проблемы крупных заемщиков и предприятий может решить именно синдицированное кредитование.

 

 

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