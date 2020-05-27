Платформа ИННОПРОМ: новые возможности для участников

ГК «Формика», оператор главной промышленной выставки России, объявила о запуске Платформы ИННОПРОМ, которая включает в себя целую линейку новых форматов. Главным событием 2020 года станет Международный промышленный марафон INNOPROM ONLINE, который пройдет 7 ИЮЛЯ — это крупнейшее онлайн-мероприятие, включающее главную стратегическую сессию и насыщенную деловую программу из 30 параллельных сессий и восьми часов работы. Форум призван объединить на одной площадке руководителей органов государственной власти и бизнеса из Европы, Азии и Африки для обсуждения актуальных трендов в производстве и новых возможностях для промышленного сотрудничества.

Онлайн-сессии в рамках INNOPROM ONLINE проводятся каждую среду в 12:00 для обсуждения самых актуальных вопросов глобальной промышленности. Российские и зарубежные эксперты рассказывают о своем опыте преодоления вызовов развитию индустрии. В рамках ближайшей дискуссии 27 мая с участием Ю. Борисова, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и глав крупнейших машиностроительных компаний, фондов и институтов развития обсудят перезагрузку отечественной промышленности и необходимые меры поддержки.

Образовательные воркшопы в рамках проекта INNOPROM EDUCATION сочетают мероприятия по софт и хард-скиллз, которые необходимы специалистам, напрямую взаимодействующими с разными этапами производства в эпоху «Индустрии 4.0». Для разработки программ привлекаются лучшие авторы и эксперты отрасли. Регистрация на обучающие мероприятия доступна как для компаний, так и отдельных слушателей.

Формат хакатонов позволит предложить рынку технологии и решения, которые могут разработать и внедрить российские предприятия. Подробно традиционному для ИННОПРОМ Форуму производителей компонентов, крупнейшие компании-заказчики смогут обозначить потребности для оптимизации производства, а МСП получат шанс презентовать свой предложения потенциальным клиентам.

Главная промышленная выставка России ИННОПРОМ традиционно пройдет на площадке “Екатеринбург-ЭКСПО”c 6 по 9 июля 2021 г. Кроме того, запланированы выставки в формате ИННОПРОМ – Большая промышленная неделя в Каире и Большая промышленная неделя в Ташкенте.

Антон Атрашкин, первый вице-президент ГК “Формика” и директор деловой программы ИННОПРОМ:

“В текущих условиях гибкость и адаптивность к потребностям наших клиентов – ключевые факторы эффективности. Мы входим в новое десятилетие ИННОПРОМ в виде универсальной промышленной платформы, в которую интегрированы различные онлайн и офлайн форматы. Теперь уже не раз в год, а каждую неделю мы помогаем российским и международным компаниям общаться друг с другом, обсуждать актуальные вопросы промышленного развития, презентовать свои продукты, развиваться и решать прикладные технологические задачи».