Прогноз погоды: синоптики предупредили о плохой погоде в начале лета

Прогноз погоды на июнь 2020 года



Начало лета 2020 не принесет россиянам комфортной погоды. По обновленным прогнозам синоптиков в первую неделю июня почти во всех регионах страны будет пасмурно и дождливо, местами будут греметь громы, сверкать молнии, бушевать порывистый ветер.



При этом жары, которую анонсировали почти все метеорологи и синоптики, в период с 1 по 7 июня уже не предвидится.

Прогноз погоды в Москве в начале июня

Скажем прямо, в Москве и Подмосковье в самом начале лета ожидается плохая погода.

Ранее синоптики обещали жителям региона потепление уже в самом начале июня. Однако сейчас они в очередной раз поменяли свой прогноз. В частности, согласно последним данным метеорологов, облачный фронт с грозовыми осадками, который накроет Москву и область в последние дни мая, сохранится и в первую неделю лета.

При этом в понедельник, 1 июня северный ветер добавит прохлады и ещё больше дождевых облаков. Поэтому лето 2020 начнётся с аномально прохладных 12-13 днём и всего 6-8 – ночью. Кроме того, будет идти дождь, местами грозы с раскатами грома.

В дальнейшем станет теплее. Например, во вторник, 2 июня прогнозируется облачная погода, но без осадков, а столбики термометров поднимутся до плюс 16. В четверг, 4 числа, и в пятницу, 5, в столичном регионе воздух прогреется уже до плюс 18-19, но при этом на Москву и Подмосковье вновь обрушатся ливни.

В первые выходные июня в очередной раз похолодает, усилится ветер и пойдёт дождь, а столбики термометров опустятся до плюс 17.

Напомним, согласно прогнозу центра погоды «Фобос», обширная циклоническая депрессия принесёт в российскую столицу в последние три дня мая рекордное количество осадков. Ожидается, что в один из этих дней на Москву может обрушиться до 42-47 мм влаги, что, как пояснили метеорологи, равняется 4-м ведрам воды на 1 кв. метр.

Таким образом, в финале весны возможно будет установлен суточный рекорд осадков в мае, который держится с 1976 года, когда за 24 часа на столицу вылилось 39 мм.

Погода в начале лета в регионах Центрального федерального округа

По прогнозу синоптиков, лето 2020 начнётся с пасмурной погоды и в других регионах Центрального федерального округа, где в конце мая – начале июня климатическую обстановку также будут формировать активный атмосферный вихрь. Например, в Ярославле, Туле и Калуге под его влиянием в перывй день нового месяца ожидаются ливни и сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов.

При этом даже в Курске, Воронеже и Белгороде, где обычно в начале июня погода стабильно тёплая, а в последние годы – даже жаркая, в период с 1 по 7 июня будет очень нестабильная климатическая обстановка, небо закроют плотные кучевые облака, пойдёт дождь, а воздух, как минимум до пятницы, 5 июня будет прогреваться лишь до плюс 16-18. Возможен дождь, гроза и молния.

Только в выходные, как обещают синоптики, почти на всей территории Центральной России станет заметно теплее, выглянет солнце, а столбики термометров поднимутся до плюс 20-24.

Прогноз погоды на первую неделю июня в Крыму

Срочно обновляют синоптики свои прежние прогнозы погоды на первую неделю июня в Крыму. Всего несколько дней назад специалисты говорили, что на полуострове в начале лета климатическая обстановка будет очень спокойной и по-летнему тёплой.

Сейчас же метеорологи утверждают обратное: лето в Крыму начнётся с дождей с относительно низким для этого региона температурным фоном. Так, погода в Севастополе будет нестабильной, пасмурной и дождливой. В городе русской славы почти всю первую неделю июня воздух выше плюс 18-19 не прогреется. При этом после полуночи столбики термометров станут опускаться до плюс 13, что очень холодно для летнего Крыма.

Погода в Ялте также, мягко говоря, некомфортная. В понедельник, 1 июня, по прогнозу синоптиков, здесь ожидается плюс 16-17, сильная облачность и осадки. Такая обстановка сохраниться до пятницы, а начиная с субботы, не только в Ялте, но и на всей территории полуострова потеплеет до плюс 20-22. Конечно, это ещё не летний зной, но уже и не осенняя прохлада.

Погода в первую неделю июня на курорта Краснодарского края. Свежий прогноз

А вот на черноморских курортах Краснодарского края, по прогнозу синоптиков, в период с 1 по 7 июня ожидается пусть не жаркая, но тёплая, а главное, спокойная климатическая обстановка. В частности, погода в Сочи порадует местных жителей почти полным безветрием и средним дневным температурным фоном плюс 20-21. Небольшие дожди в городе-курорте возможны лишь во вторник, 2 июня и в четверг, 4 июня.

Погода в Анапе в первую неделю месяца также будет вполне себе летней. Кратковременные осадки, которые предположительно будут иногда выпадать в начале июня, станут скорее даже не ложкой, а несколькими каплями дёгтя в большой бочке климатического летнего «мёда» и в целом никак не повлияют на климатическую ситуацию в этом курортном городе. Здесь в первую неделю июня воздух прогреется до плюс 20-23.