Путин решил перенести саммит ШОС

Президент России Владимир Путин намерен перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества на конец лета из-за эпидемиологической обстановки, передает РИА «Новости», ссылаясь на высокопоставленный осведомленный источник. Уточняется, что ранее мероприятие, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, было намечено на 22-23 июля 2020 года.

Собеседник издания уточнил, что решение принято из-за того, что ситуация с распространением коронавируса до конца не нормализовалась в почти во всех странах – участницах ШОС, кроме Китая. Также источник сообщил, что вариант проведения конференции в режиме онлайн не рассматривался из-за недостаточности уровня взаимодействия в таком формате. Учитывая необходимость проведения «обстоятельного обмена мнениями» потребуется проведения очной встречи, добавил источник.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа выявлено 8 338 случаев заболевания коронавирусом. Статистика смертности от коронавируса пока свидетельствует о высоком уровне летальных исходов, сообщает оперштаб. Темп прироста новых диагнозов упал до +2,3%. Накануне прирост составлял 2,5%. В штабе сообщают, что у 40,8% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце декабря прошлого года Китай заявил в ВОЗ, что в мегаполисе Ухань зафиксирована вспышка неизвестной ранее инфекции, возбудителем, которой оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. В организации признали эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.



Ситуация с COVID-19 и статистика коронавируса по странам мира опубликована на этом сайте





