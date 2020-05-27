Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавируса COVID-19 до 2021 года.

Согласно постановлению, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации, устанавливаются специальные требования к организации профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в документе Роспотребнадзора чётко прописаны особенности, а также порядок лабораторной диагностики, профилактики внутрибольничного инфицирования, дезинфекции вещей и помещений, изоляции для людей с подозрением на коронавируса COVID-19, а также «гигиенического воспитания» населения.

Помимо этого, постановлением Роспотребнадзора предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов.