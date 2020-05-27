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Собянин рассказал об отмене ряда ограничений в Москве

Москва, 27.05.2020

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил об отмене с 1 июня целого ряда ограничений, которые были введены в Москве из-за пандемии коронавируса.

По словам мэра, сейчас самое важное – дать жителям столицы возможность выйти из дома, прогуляться во дворе, парке или сквере, передаёт РИА Новости.

«Хотя, признаюсь, это очень непростое решение для нас, – признался Собянин. – Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки».

При этом градоначальник пообещал, что городские власти разработают максимально простую и доступную схему, призвав москвичей не выходить из дома всем одновременно.

Собянин также рассказал, что с 1 июня в Москве будут открыты магазины, торгующие непродовольственными товарами, а также некоторые точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом. Речь идёт о прачечных, химчистках и ремонтных мастерских.

Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что столица полностью готова к репетициям и проведению парада Победы.

Напомним, решением Владимира Путина в России с 30 марта до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая всероссийские коронаканикулы были отменены. Между тем, в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции, а также масочный режим.

Но, начиная с 12 мая в столице была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. 22 мая столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в Москве. В частности, 25 мая в городе открылись 88 центров «Мои документы». С этого же дня частично возобновилось оказание услуг каршеринга. При этом для передвижения по городу действительны только московские цифровые пропуска.

Кроме того, с 26 мая обязательным становится ношение масок и перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры Москвы: на вокзалах, платформах и переходах.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

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