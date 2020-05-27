Собянин продлил в Москве до 14 июня режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице до 14 июня режим самоизоляции. Согласно указу, который подписал градоначальник, в Москве продолжит также действовать пропускной режим и остальные ограничительные меры.

При это ранее он объявил об отмене с 1 июня целого ряда ограничений, которые были введены в Москве из-за пандемии коронавируса. По словам мэра, сейчас самое важное – дать жителям столицы возможность выйти из дома, прогуляться во дворе, парке или сквере.

«Хотя, признаюсь, это очень непростое решение для нас, – сказал Собянин. – Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки».

Градоначальник пообещал, что городские власти разработают максимально простую и доступную схему, призвав москвичей не выходить из дома всем одновременно.

Собянин также рассказал, что с 1 июня в Москве будут открыты магазины, торгующие непродовольственными товарами, а также некоторые точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом. Речь идёт о прачечных, химчистках и ремонтных мастерских.