США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против трубопровода «Северный поток-2», передает Handelsblatt, ссылаясь посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который на днях намерен покинуть свой пост.

«На дальнейшие санкции согласны представители всех фракций», - сообщил и.о. директора национальной разведки США. Издание уточняет, что на прошлой неделе Гренелл провел встречу с представителями Конгресса. Дипломат при этом заверил, что процесс принятия законопроекта по санкциям против «Северного потока-2» может быть быстрым, несмотря на предвыборную кампанию.

Напомним, российская корпорация «Газпром» решила продолжить строительство трубопровода «Северный поток 2» самостоятельно после введения со стороны США санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2.

Из-за новых ограничительных мер американцев пришлось остановить работу подрядчику «Газпрома», швейцарской Allseas, занимающейся прокладкой трубы. В общей сложности в прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого «Газпром» ввел в работу российский трубоукладчик, судно «Академик Черский», модернизированный для прокладки труб «Северного потока-2». В настоящее время судно базируется в порту Мукран на острове Рюген, передает интернет-сервис www.vesselfinder.com.

В ответ на данные действия России американский сенатор от республиканцев Тед Круз заявил, что в случае привлечения «Газпромом» к строительству судна «Академик Черский» , «президент США может и должен ввести против компании санкции», например, заморозить активы менеджеров корпорации и ввести против них санкции.