Вход/Регистрация Подписка

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Москва, 27.05.2020

США намерены ввести новые санкции против трубопровода «Северный поток-2», передает Handelsblatt, ссылаясь посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который на днях намерен покинуть свой пост. 

«На дальнейшие санкции согласны представители всех фракций», - сообщил и.о. директора национальной разведки США. Издание уточняет, что на прошлой неделе Гренелл провел встречу с представителями Конгресса. Дипломат при этом заверил, что процесс принятия законопроекта по санкциям против «Северного потока-2» может быть быстрым, несмотря на предвыборную кампанию.

Напомним, российская корпорация «Газпром» решила продолжить строительство трубопровода «Северный поток 2» самостоятельно после введения со стороны США санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2.

Из-за новых ограничительных мер американцев пришлось остановить работу подрядчику «Газпрома», швейцарской Allseas, занимающейся прокладкой трубы. В общей сложности в прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого «Газпром» ввел в работу российский трубоукладчик, судно «Академик Черский», модернизированный для прокладки труб «Северного потока-2». В настоящее время судно базируется в порту Мукран на острове Рюген, передает интернет-сервис www.vesselfinder.com.

В ответ на данные  действия России американский сенатор от республиканцев Тед Круз заявил, что в случае привлечения «Газпромом» к строительству судна «Академик Черский» , «президент США может и должен ввести против компании санкции», например, заморозить активы менеджеров корпорации и ввести против них санкции.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Королевство тонет в дешевой нефти
    Саудовская Аравия, привыкшая жить при высоких ценах на нефть, оказалась совершенно не готова к их обвалу. Стране былого нефтяного благоденствия придется резко урезать расходы и готовиться к взрыву недовольства по этому поводу
  2. На мировую экономику движется волна банкротств
    Мировой экономический кризис, прогнозы экспертов
  3. Профсоюзы предложили компенсировать расходы работников на «удаленке»
    Федерация профсоюзов инициировала новую статью в Трудовой кодекс и назвала конкретную сумму выплат сотрудникам, переведенным на удаленную работ
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама