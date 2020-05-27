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Трамп пообещал Китаю «мощный ответ» из-за Гонконга

Москва, 27.05.2020

США готовят серьезный ответ на решение Китая ограничить автономию Гонконга при помощи закона о национальной безопасности, который Пекин намерен принять, сообщил президент США Дональд Трамп на брифинге.

«Мы кое-что сейчас готовим. Думаю, вам это покажется очень интересным. Я расскажу об этом через пару дней», - заявил Президент США Дональд Трамп. Он пообещал сообщить о новых мерах до конца недели, а также пообещал, что «будет очень мощно».

По сообщению представителя Белого дома Кейли Макинани, Трамп выразил недовольство данным китайским законом, а также сомневается, что после принятия документа Гонконг под контролем Китая сможет оставаться финансовым центром.

Пекин намерен создать «правовые системы и механизмов правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге», заявил на прошлой неделе председатель Госсовета КНР Ли Кэцян, рассказывая о принятии соответствующего законопроекта, который планируется принять до окончания ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 28 мая. Аналитики уверены, что данный закон будет ограничивать автономию Гонконга, а также усилит цензуру на его территории.

Перспектива принятия Китаем данного документа привела к акциям протестов в минувшие выходные в Гонконге. Ранее выступления были запрещены из-за распространения коронавируса.

После этого новыми санкциями Китаю пригрозил советник американского  президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, назвав новый закон попыткой «захвата» Гонконга.

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