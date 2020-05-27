Турция намерена активировать ЗРК С-400

В последние месяцы коронавирус отодвинул с первых полос газет все остальные новости, включая и важнейшее событие прошлого года в треугольнике Турция-Россия-США. Речь идет о российских зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 «Триумф», купленных Анкарой у Москвы осенью 2017 г. и поставленных Россией турецкой стороне в прошлом году. США под разными предлогами настойчиво требовали, чтобы Турция отказалась от планов разворачивания российских ракет.

Сейчас отношения между Анкарой и Москвой переживают не самые лучшие времена. К сохраняющимся противоречиям по Сирии прибавилась Ливия, где Анкара проводит в последние несколько месяцев очень активную политику.

Об ухудшении отношений между Турцией и Россией, по мнению специалистов, свидетельствует и открытие на государственной телерадиокомпании TRT вещания на русском языке, которое будет давать альтернативное мнение по новостям и событиям, не попавшим в мейнстримовские СМИ.

Однако позиция Анкары по российским ракетам С-400 остается неизменной, несмотря на продолжающиеся старания Вашингтона.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью телеканалу France 24, что несмотря на большую задержку, вызванную коронавирусом, ЗРС С-400 обязательно будут активированы. Напомним, по планам, С-400 должны были быть активированы еще в апреле.

Ибрагим Калын повторил то, о чем уже неоднократно говорили высокопоставленные турецкие чиновники, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция полностью понимает тревогу западных союзников, которые боятся, что несовместимость российских ракет с натовскими системами вооружений может привести к печальным последствиям, и готова доказать каждому из них, что эти опасения напрасны.

«Из-за COVID-19 все (активацию С-400) пришлось отложить,- объяснил пресс-секретарь турецкого лидера,- но в принципе мы, как и раньше, привержены соглашению по ракетам С-400».

Не исключено, что интервью Калына стало реакцией Анкары на появление информации о том, что якобы Турция, пытающаяся в последнее время восстановить испорченные российскими ракетами отношения с США, готова воздержаться от их активации.

США, между прочим, не отказались от надежд убедить или заставить Анкару отказаться от постановки российских ракет на боевое дежурство. Последней попыткой Вашингтона в этом направлении стало заявление посла США в Турции Дэвида Саттерфилда, сделанное им 30 апреля. Посол заявил, что турецкое правительство в случае активации С-400 рискует попасть под санкции не только по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), но и под дополнительные автономные санкции.

Ибрагим Калын повторил в интервью французскому телеканалу слова шефа, заявившего, что единственное, на что готова пойти Турция в отношении С-400, так это купить у США аналогичные ракетные системы Patriot.

С Калыном, пожалуй, не согласятся глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Первый публично заявил, что контроль над С-400 и техническое обслуживание сейчас полностью перешли к Турции и что российских военных, обслуживающих ракеты, перестали к ним пускать в начале мая. Второй в интервью турецкой газете Yeni Çağ сообщил, что, по его мнению, Анкара может отказаться от активации С-400 под давлением США.

СМИ также не исключают, что из-за серьезных экономических трудностей и желания Анкары получить заем у Америки активация российских ракетных систем может быть отложена до конца 2020 года.