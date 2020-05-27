В Госдуме призвали принять меры по развитию внутреннего туризма

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – призвал принять меры по развитию внутреннего туризма. По его мнению, это в том числе необходимо делать, чтобы предотвратить обострение ситуации с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Об этом председатель Госдумы заявил в ходе «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По итогам его выступления депутаты задали министру вопросы о планах ведомства по развитию внутреннего туризма в России.

«Все мы наблюдаем, что сейчас делает Испания и других страны – они приглашают россиян к себе отдыхать, – подчеркнул Володин. Но ехать туда опасно, так как можно обратно привезти заразу. Вы же видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Поэтому мы можем оказаться в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемами, которые нам привезли. А нам именно привезли этот самый коронавирус. Повторю, нам его привезли из Европы».

Поэтому, по словам спикера Госдумы, уже сейчас необходимо проанализировать меры поддержки нашей туристической отрасли, чтобы россияне, которые планируют отдохнуть за рубежом, все-таки соизмерили риски и остались здесь.

«Лучше поехать в Крым, в Краснодарский край, на Волгу. Давайте продумаем это всё и предложим отрасли, предложим нашим гражданам», – сказал Володин.

Глава нижней палаты парламента также напомнил о словах Владимира Путина о том, что осенью возможна вторая волна коронавируса COVID-19.

«И эта вторая волна как раз может прийти к нам снова из Европы, с Запада вместе с отдохнувшими, загоревшими, но больными россиянами. Поэтому нам необходимо сделать наш внутренний туризм более эффективным и привлекательным», – резюмировал Володин.

Статистика на 27 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 85 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 338 человек. Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом снизился на 2,3%. Всего на территории РФ выявлено 370 682 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 915 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 140 новых заболевших – самое низкое число с 23 апреля. На втором месте – Подмосковье (793 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+387).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 968 человека. Выписаны по выздоровлению за весь период 142 208. При этом накануне из московских больниц было выписано рекордное число человек – 8 033.

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