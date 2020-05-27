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В Кремле допустили, что день парада Победы сделают выходным

Москва, 27.05.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность того, что24 июня – день проведения парада Победы – объявят выходным.

«Если честно, пока я не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы. По словам представителя Кремля, необходимо исходить из того, что за месяц ситуация поменяется и будут внесены соответствующие коррективы

Напомним, 26 мая во время совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Российский лидер поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. 

При этом марш «Бессмертного полка» планируется провести в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.

Как подчеркнул Путин 24 июня провести марш «Бессмертного полка» не получится, так как невозможно обеспечить выполнение жестких требований безопасности и дистанцирования.

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