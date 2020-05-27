В Кремле оценили возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы.

По словам представителя Кремля, необходимо исходить из того, что за месяц ситуация поменяется и будут внесены соответствующие коррективы, передаёт РИА Новости.

«Говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня, – напомнил Песков. – Всё-таки до этой даты ещё почти месяц. Мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем положительно. Поэтому мы сейчас исходим из того, что за месяц ситуация ещё претерпит изменения и будут внесены соответствующие корректировки.

Ранее сообщалось, что накануне в ходе совещания с главой Минобороны Шойгу президент РФ Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. Российский лидер поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

При этом марш «Бессмертного полка» планируется провести в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.



Как подчеркнул президент РФ 24 июня провести марш «Бессмертного полка» не получится, так как невозможно обеспечить выполнение жестких требований безопасности и дистанцирования.