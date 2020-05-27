В Минтруда предложили утроить пособие по безработице

Антон Котяков – глава Минтруда РФ – предложил утроить пособие по безработице. Об этом министр заявил в ходе совещания у президента России, которое было посвящено рынку труда.

По словам Костякова, в нынешнее сложного время необходимо поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице. Напомним, сейчас его размер составляет 1 500 руб. Таким образом, минимальный размер пособия по безработице в России может вырасти до 4 500 руб.

«В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места, – цитирует чиновника «Российская газета». - Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть свои предприятия в связи с ограничениями из пандемии коронавируса».

Для них Котяков предложил на три ближайших месяца установить размер пособия в размере 12 100 руб.