В московской мэрии прокомментировали рекомендации по снятию ограничений

Коронавирус сегодня, статистика и последние новости



Гульнара Пенькова – руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы – заявила, что столичные власти постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, учитывая рекомендациями Роспотребнадзора.

«Мы постепенно принимаем меры по снятию ограничений в городе, – цитирует Пенькову РИА Новости. – Напомню, что первый этап снятия ограничений мэр озвучил 21 мая – у нас уже открыты МФЦ, каршеринг и приняты другие решения».

Кроме того, она напомнила, что вчера были озвучены комментарии по работе волонтёров в приютах бездомных животных, а с 12 мая вернулись в работу объекты строительной сферы и промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что по словам главы управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, столица готова к снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Речь идёт о первом и втором этапах. Андреева уточнила, что решение о снятии ограничений принимается на основе трёх показателей, согласно которым Москва готова к первому этапу – выходу из самоизоляции.

«В принципе Москва готова и ко второму этапу», – подчеркнула главы столичного Управления Роспотребнадзора.

Статистика на 27 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 85 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 338 человек. Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом снизился на 2,3%. Всего на территории РФ выявлено 370 682 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 915 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 140 новых заболевших – самое низкое число с 23 апреля. На втором месте – Подмосковье (793 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+387).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 968 человека. Выписаны по выздоровлению за весь период 142 208. При этом накануне из московских больниц было выписано рекордное число человек – 8 033.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.



Статистика коронавируса по странам мира опубликована на этом портале