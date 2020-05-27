В Москве открыта свободная запись на тестирование на антитела к коронавирусу

В Москве начинается бесплатное тестирование на коронавирус



С 27 мая любой желающий житель Москвы сможет сдать кровь для проведения тестов на наличие антител к коронавирусу, вызывающему COVID-19, сообщает официальный ресурс столичной мэрии.

Ожидается, что в 30 поликлиниках города ежедневно будет браться до 5 тыс. проб, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Тестирование бесплатно и доступно абсолютно для любого желающего при условии наличия при себе паспорта и полиса ОМС.

«Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом бесплатном тестировании», - сообщила Ракова. Она уточнила, что тест будет проходить по предварительной записи, а результаты тестирования будут доступны в электронных картах в трехдневный срок.



Проведение массового тестирования поможет выяснить, какой процент москвичей сталкивался с коронавирусной инфекцией и соответственно имеет иммунитет к данному COVID-19. Также тест поможет определить болеет ли человек в бессимптомной форме или же он никогда не сталкивался с данной инфекцией. Помимо этого Ракова рассказала, что число проведенных в Москве ПЦР-тестов на наличие вируса уже превысило 2 млн.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что столица готова к снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Речь идет о первом и втором этапах, заявила чиновница. Андреева уточнила, что решение о снятии ограничений принимается на основе трех показателей, согласно которым Москва готова к первому этапу – выходу из самоизоляции. В принципе Москва готова и ко второму этапу, добавила Андреева.

Чиновница уточнила, что существует три показателя, которые позволяют Москве отменять режим самоизоляции - это коэффициент распространения коронавируса, который должен быть менее единицы на протяжении 70 дней, наличие свободного коечного фонда, помимо этого показатель тестирования населения должен составлять 384 человека на 100 тысяч человек в день.