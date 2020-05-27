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В России суточный прирост заболевших коронавирусом составил более 8 тыс.

Москва, 27.05.2020
  • В России суточный прирост заболевших коронавирусом составил более 8 тыс.

ТАСС

В России за последние 24 часа выявлено 8 338 случаев заболевания коронавирусом.Статистика смертности от коронавируса пока свидетельствует о высоком уровне летальных исходов, сообщает оперштаб. Темп прироста новых диагнозов упал до +2,3%.

Накануне прирост составлял  2,5%. В штабе сообщают, что у 40,8% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки число безвозвратных потерь, ассоциированных с COVID-19, составило 161 человек. Накануне было зафиксировано 174 летальных исходов. 

В общей сложности от коронавируса в России скончалось 3 968 пациентов. О прохождении пика заболеваемости коронавирусом накануне заявила  глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом чиновница спрогнозировала рост смертности от COVID-19.

За истекшие сутки из российских больниц было выписано 11 079 пациентов, всего выздоровевших 142 208. Учитывая дынные показатели статистики по коронавирусу, в штабе сообщили, что в России остается 224 504 пациентов с COVID-19.

Статистика по коронавирусу. Регионы РФ

На первом месте по количеству заболевших остается Москва с приростом в 2 140 человек. Общее число диагнозов в столице за все время составило 171 443 тыс. На втором месте Подмосковье (+793). Общее число заболевших в регионе составляет 35 956 тыс. человек. Далее следуют Санкт-Петербург (+387, 14 463 в общей сложности), Нижегородская область (+ 231), Ростовская область (+203),  Дагестан (+161). На Кубань пришлось 142 новых случаев заболевания, в Самарской области зафиксировано +135  новых диагнозов, в Тульской области (+104), в Калужской области (+101), в Брянской области (+98), в Новосибирской области (+97).

Наименьшее число новых больных выявлено в Удмуртии  (+10). Меньше десяти эпизодов зафиксировано в Курганской области и Крыму - по 3 случая, в Ненецком АО, Сахалинской области, Еврейской АО, Чукотском АО, Севастополе (+ 2). По одному новому заболевшему пришлось на Республику Алтай и Магаданскую область.

Статистика коронавируса по странам мира опубликована на этом сайте



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