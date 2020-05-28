«Это бессмысленная мера»: академик рассказал о негативных последствиях ношения масок и перчаток

Как рассказал завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик Виталий Зверев, носить перчатки во время эпидемии не только бесполезно, но и вредно, поскольку коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. А вот заработать грибок вполне возможно, добавил ученый в беседе с «Интерфаксом».

«Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном», - пояснил Зверев. Он уточнил, что сам вирус после попадания на поверхность быстро становится нежизнеспособным, поскольку является сложноустроенным вирусом и быстро разлагается. А вот простые вирусы типа полиомиелита, «могут находиться во внешней среде очень долго, сколько угодно, в принципе».

Академик добавил. Что ношение перчаток приводит к сбору на их поверхности «грибков, бактерий и аллергенов» и все это мы «тащим домой и к лицу».

«Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа», - пояснил Зверев. Он пояснил, что кожа защищает лучше любых перчаток. Что касается антисептиков, то они уничтожают полезную микрофлору, добавил ученый.

Также академик выступил против ношения масок на улице, он высказал свое недоумение, что некоторым детям надевают маску на свежем воздухе.

«Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски?», - прокомментировал Зверев. Также он не понимает, велосипедистов, которые совершают велопрогулки в масках.

«На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся», - добавил ученый. При этом он не отрицает, что носить маски в местах большого скопления людей действительно нужно, а «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред», превращаясь через пару часов в средство распространения инфекции.

Он уверен, что результатом масочно-перчаточного режима станет рост ряда заболеваний, таких как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

Также Зверев считает, что дезинфекции улиц различными препаратами приведет к росту бактерий, которые будут устойчивы к дезинфектантам. Он привел пример, что если потом «какая-нибудь синегнойная палочка попадет в медицинское учреждение, ее невозможно будет вывести оттуда никакими методами.