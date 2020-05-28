Помпео заявил об утрате Гонконгом автономии

Вашингтон готов открыть еще один фронт в войне с Китаем – Гонконг. Впрочем, искать его и не нужно было, потому что очередная волна противостояния гонконгцев с Пекином началась еще в прошлом году, но в этом из-за коронавируса заглохла.

Китайское руководство, по крайней мере, отчасти, пожалуй, само виновато в обострении ситуации в Гонконге. Пекин решил воспользоваться пандемией новой коронавирусерй инфекции и принять закон о безопасности Гонконга. В материковом Китае, как называют всю КНР гонконгцы, утверждают, что закон всего лишь успокоит страсти, кипевшие в этом городе на юге Китая, одном из крупнейших мировых финансовых центров, всю вторую половину 2019 года так же, как неоднократно до этого. Однако сами гонконгцы и весь Запад во главе с США утверждают, что закон о безопасности, который наверняка будет принят в самом ближайшем будущем и, не исключено, что сегодня, в последний день работы весенней сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, китайского парламента), является «концом автономного Гонконга». Напомним, что в 1997 году Гонконг, полтора столетия бывший колонией Великобритании, вернулся в состав КНР и стал на полвека, до 2047 года, Специальным автономным районом (САР). Администрация Гонконга во главе с главным министром, которым сейчас является Кэрри Лам, имеет широкие полномочия и не занимается только внешней политикой и обороной.

Во введении к закону о безопасности Гонконга говорится, что Пекин гарантирует его сохранение его автономии, но как в самом Гонконге, значительная часть 7,5-миллионного населения которого относится, мягко говоря, критически к центру, т.е. Пекину, так и на Западе этому не верят.

Вашингтон сейчас пытается воспользоваться любым предлогом для усиления давления на Пекин и, конечно, он не мог пройти мимо такой возможности. Руководство США, включая, естественно президента Трампа, главного противника Китая, предупредило Пекин о последствиях принятия закона о безопасности. Однако, по своему обыкновению, начало действовать, даже не дождавшись формального предлога – официального принятия закона. Госсекретарь США Майк Помпео официально уведомил 27 мая Конгресс США, что Пекин лишил Гонконг автономного статуса и на этом основании администрация Белого дома не считает его автономным районом Китая. Вашингтон относится к Гонконгу с 1992 года не так, как к остальной части Китая. Речь идет, в первую очередь, о преференциях в торговле и финансах. Сейчас Помпео утверждает, что президент Трамп лишит Гонконг «специального статуса», что, по крайней мере, теоретически должно лишить Гонконг статуса мирового финансового статуса со всеми вытекающими отсюда малоприятными не только для гонконгцев, но и для Пекина последствиями.

Специалисты считают, что в арсенале Вашингтона большой набор рычагов давления, включая ограничения в выдаче виз, замораживание счетов высокопоставленных гонконгских чиновников в американских банках, введение тарифов на товары, поступающие в США из Гонконга, и многое другое. Решение по мерам и скорости их объявления Дональд Трамп будет принимать лично. С учетом его риторики в последние недели по отношению к Поднебесной можно предположить, что тянуть с наказанием Пекина он не будет.

С другой стороны, преувеличивать значение Гонконга для Китая не стоит. Хотя, правильнее будет сказать, что за 23 года пребывания в составе КНР это значение остается большим, но все же оно сильно ослабло. Не из-за того, что экономика Гонконга ослабла, а из-за того, что резко усилилась экономика «материкового Китая». Например, в 2019 г. через Гонконг проходили 12% всего экспорта. Это, конечно, много, но в 1992 г. эта цифра была почти в четыре раза больше – 45%.

К тому же, санкции против Гонконга нанесут ущерб не только Китаю, но и США, экономика которого сейчас сильно зависит от Поднебесной. Гонконг, например, является воротами для американских компаний, желающих работать в КНР. Привязка гонконгского доллара к американскому обеспечивает связь Китая с американской финансовой системой.

Неизвестно, насколько решительно настроен Дональд Трамп на деле, а не на словах, но очевидно, что в любом случае Китай, хотя и не хочет усиления и без того серьезной конфронтации с Америкой, этого не боится.

«Гонконг – это внутрикитайское дело»,- подчеркнул 27 мая представитель МИД КНР Чжао Лицзянь после заявления Майка Помпео. Он также заявил, что Пекин примет «необходимые контрмеры» против любого «вмешательства» «внешних сил» во внутренние дела КНР.

Судя по всему, уступать так же, как в торговых спорах с Вашингтоном, Пекин не собирается. Это значит, что, если в Белом доме не возобладает осторожность и благоразумие, следует ждать нового обострения отношений двух главных экономик планеты.