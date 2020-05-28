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Индекс Мосбиржи добрался до 2780 пунктов

Москва, 28.05.2020

Индекс Мосбиржи добрался до 2780 пунктов
Ряд российских компаний сообщили о падении прибыли по итогам первого квартала, но возобновившая рост нефть Brent подогревала интерес к покупке акций.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на +1,42% до 2779,98 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,44% до 1241,77 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:44 мск стоила – 36,34 долларов за баррель (+2,51%). Российская валюта на этом фоне укреплялась – 70,27 рубля за доллар. 

«Сбербанк» завершил подключение к системе быстрых платежей и в партнерстве с «Азбукой вкуса» и Visa начал тестировать магазины без касс и продавцов. Котировки банка на этом фоне росли (обыкновенные +3,27%, «префы» +3,75%). Совет директоров «Интер РАО» (+0,71%) вновь возглавил председатель правления «Роснефти» (+0,68%) Игорь Сечин, что вызвало интерес к акциям обеих компаний. Дорожающая нефть подстегнула покупки бумаг «Лукойла» (+0,74%), «Русснефти» (+1,14%), «Татнефти» (обыкновенные +0,93%, «префы» +2,04%).

Росли котировки «Аэрофлота» (+1,67%), «Северстали» (+2,24%), «Газпрома» (+1,09%).
Финансовые результаты по-разному сказались на котировках. О падении прибыли за первые три месяца 2020 года сообщили «Газпром нефть» (+0,60%), «Мегафон» (акции в течение сессии падали, но выровнялись к нулю), «Трансконтейнер» (+0,54%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные -0,46%, «префы» +0,10%). Выплатить дивиденды за 2019 год намерены «Мосэнерго» и «ОГК-2» (+3,24%), а «ТГК-2» (-3,06%) выплаты проводить отказалась. Хуже рынка торговались акции энергетиков «ФСК ЕЭС» (-2,81%), «МРСК Центра и Приволжья» (-2,46%), «ТГК-1» (-1,45%).

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