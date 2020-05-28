Курс доллара: рубль столкнулся с пределами роста

Прогноз курса рубля и факторы, влияющие на курс доллара



Вечером в среду рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне небольшого падения мировых цен на нефть.

Так к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 71,12 руб., что на 34,25 коп. выше уровня закрытия торгов вторника. Вырос вчера и евро, курс которого составил 78,00 руб. (+25,25 коп.).



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Накануне рубль немного просел к основным резервным мировым валютам, отреагировав на ускорившееся снижение котировок «чёрного золота».

Цены на нефть падали в среду из-за усиления геополитической напряжённости и возобновившимися опасениями относительно восстановления спроса на сырьё.

Так, по данным на 19:00 мск июльские контракты на нефть сорта Brent на торгах Лондонской биржи подешевели до 35,01 долл. (-3,21%) за один баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской бирже упала до 33,18 долл. (3,41%) за бочку.

Прогноз курса рубля от экспертов

Как считает Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», «чёрное золото» в среду снизилось в цене на опасениях, что конфликт между Вашингтоном и Пекином разгорится с новой силой. Кроме того, по мнению эксперта, отрицательное влияние на нефтяные котировки оказывают новые оценки аналитиков, которые с осторожностью смотрят на перспективы восстановления спроса в июне. Более того, как полагает он, негатива добавили вечера и новости о планах нарастить добычу нефти в России.

«Снижение мировых цен на нефть, а также негативный внешний фон очень сильно давят на российские активы, естественно падает и рубль. В этой связи в нашем банке не видят потенциала для укрепления рубля. На ближайшую перспективу мы прогнозируем, что курс национальной валюты будет оставаться в коридоре 70,50-72,50 руб.», – заявил Кадулин.

С пессимизмом смотрит на перспективы курса рубля и Григорий Жирнов из Нордеа банка, который отметил, что плохой внешний фон, омрачённый сохраняющимися конфликтом между КНР и США, продолжит оставаться источником риска для рубля.

«Но ключевым фактором для динамики курса рубля в ближайшие две недели станет ситуация на рынке «чёрного золота», которая в свою очередь, будет во многом зависеть от решения ОПЕК+ относительно масштабов сокращения добычи за пределами июня. Поэтому прогноз по курсу рубля такой: как минимум до конца первой декады июня российская валюта в паре с долларом будет торговаться в пределах 71,00-73,00», – резюмировал он.

По мнению Дмитрия Гурковского из RoboForex, нацвалюта уже достигла пределов своего укрепления.

«Поэтому ниже отметки в 70,00 руб. рынок вряд ли даст рублю уйти. Ну хотя бы просто потому, что это не выглядит логичным», – подчеркнул эксперт.

При этом он пояснил, что крепкий рубль может помешать перекрыть часть бюджетного дефицита и очень сильно осложнит жизнь экспортерам. Кроме того, сильный рубль не нужен и отечественным производителям.

«Так что в краткосрочной перспективе курс рубля будет находиться в диапазоне 70,85−73,00 в паре с долларом и и в коридоре 77,70-82,00 в паре с евро», — считает Гурковский.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС Банка считает, что рубль вчера пошёл на спад после остановки ралли ОФЗ. При этом эксперт солидарен со своими коллегами и считает, что у российской валюты не много шансов успешно противостоять доллару и евро в ближайшие дни.

«На дешевеющей нефти, ухудшения риторики между Вашингтоном и Пекином рубль будет пусть не очень стремительно, но снижаться, в том числе и сегодня», – уверен Кочетков.

Антон Покатович из «БКС Премьер» полагает, что на фоне опасения инвесторов, которых беспокоит возрастающий негатив в отношениях США И КНР, до конца недели курс рубля будет формироваться в пределах 70,70–72,30 руб.

«От более крутого пике нацвалюту спасут позитивные настроения на рынках, которые ожидают восстановления экономической активности в мире с ослаблением карантинных мер, ранее введённых из-за пандемии коронавируса COVID-19», - убежден он.

Между тем, Владимир Евстифеев и банка «Русский стандарт» полагает, что несмотря на коррекционные движения фондовых площадок, позиции российской валюты всё-таки выглядят пусть умеренно, но сильными.

«Волатильность рынка «чёрного золота», конечно, вызывает слабые реакции трейдеров. Зато ожидание выплат дивидендов экспортерами РФ формирует благоприятные краткосрочные перспективы для рубля. Но без роста нефтяных котировок к отметке в 40 долл. за баррель укрепление рубля ниже 70 руб. мы вряд ли увидим. Поэтому до конца рабочей недели национальная валюта останется в коридоре 71,00–72,00 руб.», – резюмировал он.