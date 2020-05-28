Мобильное приложение VR Pilgrim – виртуальные путешествия по Афону и другим всемирно известным местам христианского наследия

Компания VR360 Treasures объявляет о выходе своего первого мобильного приложения VR Pilgrim, которое выводит путешествия в виртуальной реальности на новый уровень.

VR Pilgrim – единственное приложение туристической и образовательной тематики, открывающее доступ к эксклюзивному VR контенту, снятому в самых закрытых и интересных местах христианских сокровищ.

Это приложение позволит пользователю, не выходя из дома, совершить путешествие по самым загадочным и недоступным местам христианского наследия: увидеть чудотворные иконы и святые мощи, насладиться великолепными видами парящих в небе монастырей Метеор, прогуляться вместе с монахами по Святой горе Афон и поклониться Деве Марии на горе Харисса в Ливане. Красота захватывающих дух пейзажей и уникальная архитектура, которая на протяжении веков была для многих паломников мечтой, становится доступной для пользователей приложения.

«Зачастую наш ритм жизни, загруженность и разные обстоятельства не позволяют совершить паломничество в святые места. С помощью смартфона и приложения VR Pilgrim, каждый желающий получает возможность увидеть христианские реликвии и исторические достопримечательности в разных уголках мира. Именно это и было нашей главной задачей при создании приложения VR Pilgrim. Когда ученые всего мира усердно работают над лекарством против вирусов, когда люди вынуждены адаптироваться к новой реальности с запретом на путешествия и социальным дистанцированием, мы бы хотели обеспечить людям мир и комфорт, в то время, когда им это действительно необходимо», – говорит Георгис Цацанидис, директор по развитию VR Treasures.

Старец Кирилл, Архимандрит кельи Святого Николая Халкиа Святой горы Афон, принимавший непосредственное участие в съемочном процессе, сообщает: «Два года назад, когда мы благословляли VR Treasures на создание виртуальной библиотеки о сокровищах Афона, никто и представить не мог, насколько это станет актуально. В сложившийся ситуации, VR Pilgrim – это единственная возможность увидеть святые места своими глазами».

Весь контент снят в формате 360°. Библиотека проекта постоянно растет и насчитывает сегодня более 200 VR-фильмов, снятых в монастырях Греции, Италии и Ливана. Кроме того, доступны порядка 30 VR-фильмов, где монахи впервые делятся своими кулинарными рецептами, веками хранящимся в секрете. Рассказы интервьюеров и закадровый текст на английском, греческом, русском, а вскоре и на китайском языках позволяют узнать множество интересных фактов, ранее нигде не опубликованных.

VR360 Treasures – технологичная компания, создающая эксклюзивный и впечатляющий VR-контент и приложения, способные привлечь широкую аудиторию. Компания использует самые перспективные технологии виртуальной, дополненной, смешанной реальностей и панорамного (360°) видео для создания интересных проектов. Чтобы сохранить своеобразие архитектурного облика мировых исторических мест и достопримечательностей, значительную часть средств от продаж, VR36 Treasures направляет на поддержание, восстановление и развитие памятников религии, истории и культуры.

Приложение VR Pilgrim доступно для скачивания в Google Play и App Store.