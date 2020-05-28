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Модернизация и вирус грузам не помеха

Москва, 28.05.2020
РЖД увеличивают экспортные перевозки на Восток
#Экономика
  • Модернизация и вирус грузам не помеха

Владимир Смирнов/ТАСС

Грузоперевозки по БАМу и Транссибу на Восточном полигоне в апреле увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, наметилась тенденция к ежегодному приросту. В ОАО «РЖД» опережающую динамику перевозок объясняют как увеличением <del cite="mailto:1" datetime="2020-05-28T09:58"> </del>перевалки<ins cite="mailto:1" datetime="2020-05-28T09:58"> </ins>в дальневосточных морских портах, так и ускоренными темпами модернизации обеих магистралей в данном направлении.

РЖД с 2013 года реализуют программу развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, цель которой – повысить пропускную способность БАМа и Транссиба на участках Забайкалья и Дальнего Востока и соответственно увеличить объем перевозимых грузов, спрос на которые растет со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь, это касается продукции угольной отрасли, приоритетную поддержку которой президент Владимир Путин обозначил в майских указах 2018 года. В марте этого года РЖД подписали взаимные обязательства с правительством Кузбасса сроком до 2035 года, согласно которым только в 2020 году компания гарантирует транспортировку в восточном направлении не мене<ins cite="mailto:1" datetime="2020-05-28T09:59">е</ins> 53 млн тонн угля на экспортные азиатские рынки и до 3,55 млн тонн на внутренний.

Продукция угольщиков в структуре грузоперевозок железнодорожников превышает 40%. Из более чем 15 млн тонн продукции, перевезенной в апреле через Восточный полигон, на долю угольщиков пришлось 10,1 млн тонн (прирост 4,6%), из них 8,7 млн тонн – на экспорт (+4,5%). Кроме того, через Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги увеличились поставки в другие страны черных металлов - 0,6 млн тонн, рост в 1,8 раза, нефти и нефтепродуктов - 0,7 млн тонн, рост на 8,9%, и удобрений - 143 тыс. тонн, рост в 1,5 раза.

При этом, как отметили в компании, наибольшими темпами – свыше 11% - растет погрузка на станциях Находкинского узла, практически по всей номенклатуре грузов. Такие показатели – результат все той же модернизации, в ходе которой РЖД обеспечили безостановочный проезд до 20 груженых поездов в сутки через станцию Смоляниново, что позволило изменить технологию работы подталкивающих локомотивов на горно-перевальном участке Шкотово – Смоляниново – Находка. К слову, в рамках программы развития БАМа и Транссиба планируется к 2025 году полностью обновить локомотивный парк РЖД. Уже в этом году на Восточном полигоне появится 121 современный электровоз, а в 2019-м регион получил 252 новые машины.

По итогам всех проводимых работ по развитию железнодорожной инфраструктуры магистралей их пропускная способность в 2024 году должна достичь 180 млн тонн грузов. За ориентир взят 2012 год, когда объем грузопотока на БАМе и Транссибе был более чем в три раза меньше. Проект находится на особом контроле у главы государства, который постоянно говорит о необходимости увеличения темпов строительства. РЖД в прошлом году уже шли с опережением графика первого этапа модернизации – компании удалось достичь показателя 114 млн тонн грузов, что вдвое больше по сравнению с 2012 годом.

Тем не менее, российский монополист взял на себя обязательства ускорить работы – как минимум на год. Текущий год РЖД запланировали завершить с показателем не менее 124 млн тонн грузов, перевозимых в дальневосточном направлении. Буквально в середине мая компания отрапортовала об открытии движения по новому третьему пути Транссиба на участке Косулино – Баженово в Свердловской области, что в том числе устранило препятствия на пути продукции нефтехимических предприятий Урала. Всего в рамках данного проекта, который был начат в 2014 году и планируется завершить в следующем, будут модернизированы 21,7 км главных и 40,2 км станционных путей.

Оптимизм железнодорожников подкрепляется и статистикой грузоперевозок. В частности, рост в апреле свидетельствует о том, что даже в условиях пандемии коронавируса и не прекращающихся работ по ремонту, реконструкции и строительству сети, РЖД удается увеличивать погрузку.

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