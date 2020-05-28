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Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в непродовольственные магазины

Москва, 28.05.2020

Жителям российской столицы для поездок в непродовольственные магазины на общественном транспорте необходимо будет оформлять цифровой пропуск.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте. Для этого при оформлении документа нужно указать категорию «по иным целям». Если такой магазин находится в шаговой доступности, никаких пропусков не требуется.

Напомним, накануне Мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице до 14 июня режим самоизоляции. Согласно указу, который подписал градоначальник, в Москве продолжит также действовать пропускной режим и остальные ограничительные меры.

При это ранее он объявил об отмене с 1 июня целого ряда ограничений, которые были введены в Москве из-за пандемии коронавируса. В частности, в столице будут открыты магазины, торгующие непродовольственными товарами, а также некоторые точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом. Речь идёт о прачечных, химчистках и ремонтных мастерских.

Статистика на 28 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 85 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 371 человек. Cуточный прирост составил +2,3%. Всего на территории РФ выявлено 379 051 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 338 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 054 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (774 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+383).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 142 человека, выздоровели 150 993.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

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