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На официальном сайте мэра Москвы опубликована карта с графиком прогулок

Москва, 28.05.2020

Опубликована карта с графиком прогулок в Москве.

Узнать о прогулочных днях для жителей каждого дома можно на официальном сайте мэра российской столицы

В инструкции указывается, что для этого нужно выбрать нужный дом или вбить адрес в строку поиска.

Кроме того, отмечается, что о графике прогулок жители Москвы будут повещены через объявления в подъездах домов или в почтовых ящиках.

Напомним, накануне Мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице до 14 июня режим самоизоляции. Согласно указу, который подписал градоначальник, в Москве продолжит также действовать пропускной режим и остальные ограничительные меры.

При это ранее он объявил об отмене с 1 июня целого ряда ограничений, которые были введены в Москве из-за пандемии коронавируса. В частности, москвичи могут выходить на прогулки согласно графику. Для них и для занятий спортом не придется оформлять пропуска, однако масочный и перчаточный режим усиливаются.

Заниматься спортом можно ежедневно, но строго до 09:00 мск, а гулять – не более 3-х раз в неделю с 09:00 до 21:00. На прогулках необходимо соблюдать социальную дистанцию. При этом пользоваться лавочками, беседками, детскими площадками и другими объектами, где прикосновение может стать причиной передачи коронавирусной инфекции запрещено.

Статистика на 28 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 85 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 371 человек. Cуточный прирост составил +2,3%. Всего на территории РФ выявлено 379 051 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 338 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 054 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (774 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+383).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 142 человека, выздоровели 150 993.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

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