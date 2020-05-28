Подготовлены рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с Минкультуры подготовили рекомендации по профилактике коронавируса COVID-19 в кинотеатрах страны.

В частности, сеансы в кинозалах должны начинаться с разницей не менее 15 минут с общим количеством кинозалов не более 6 и не менее 10 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов 7 и более.

Сотрудники кинотеатров должны быть обеспечены масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетка, кожными антисептиками для обработки рук. При этом повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

3D-очки могут предоставляться в кинотеатрах только при условии их дезинфекции. Использование зрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

Зрители в кинотеатре должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Закрытие кинобаров не предполагается, но рекомендуется вести торговлю в них бесконтактным способом, в том числе с помощью автоматов (вендинговых машин).

Статистика на 28 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 85 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 371 человек. Cуточный прирост составил +2,3%. Всего на территории РФ выявлено 379 051 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 338 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 054 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (774 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+383).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 142 человека, выздоровели 150 993.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.