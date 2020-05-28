Стало известно, на сколько лет в России хватит нефти и газа

Как говорится в данных отчета Счетной палаты, запасов нефти в России хватит на 35 лет, а газом страна обеспечена более чем на 50 лет.

А если учитывать только легкодоступные месторождения нефти, то из хватит менее чем на 20 лет.

Потом придется добывать «черное золото» в труднодоступных местах. Трудноизвлекаемая нефть составляет 65% всех запасов. По самым смелым подсчетам данной нефти хватит на максимум на 20 лет. Запасы «сухого газа» оцениваются в на обеспечения страны в более меньшие сроки, чем представлены выше.

«Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность запасами «сухого газа» существенно ниже»,- говорится в документе.

Запасы нефти в России сегодня чуть превышают добычу, а запасы газа ниже добычи, отмечается в ведомстве.

Заметим, - потенциал открытия новых крупных месторождений нефти и газа в стране почти исчерпан в освоенных провинциях, а инвестирование в разведку месторождений с последующей добычей топлива в малоосвоенных районах является затратным и рискованным.

В настоящее время на российской территории открыто 283 полезных ископаемых, из них добывается только 86, а из которых в большей степени освоена только пятая часть.

Ранее сообщалось об открытии в Белоруссии двух новых месторождений нефти, суммарные запасы которых, по предварительным данным, составляют более 2,5 млн тонн.