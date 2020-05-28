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Прогноз погоды: синоптики рассказали о странной погоде на предстоящие выходные

Москва, 28.05.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали о странной погоде на предстоящие выходные

Сергей Бобылев/ТАСС

Погода, которая наблюдается в мае в большинстве регионов страны, продолжает удивлять россиян, ежедневно преподнося новые климатические сюрпризы – Русскую равнину регулярно накрывают, то осенний холод, то тропическая жара. При этом на юге климатическая ситуация зачастую бывает гораздо хуже, чем на севере.

Например, ещё несколько дней назад, когда в Сочи выпал снег, жители Новосибирска изнывали почти от 40-градусной жары. Кроме того, на Таймыре столбики термометров поднимались выше чем в Москве, что также является какой-то фантастической аномалией. При этом, по прогнозу синоптиков, странная погода ожидается в России и в предстоящие выходные.

Погода на выходные в Москве. Новый прогноз синоптиков

Так, согласно новому прогнозу синоптиков, очень странная погода на предстоящие выходные будет в Москве. В частности, в субботу 30 мая в столичном регионе установится по-июльски жаркая погодная обстановка – плюс 25-26, что выше климатической нормы.

Но будет облачно с прояснения, пройдут дожди, которые ближе к вечеру станут кратковременными, не исключена гроза, а также усиление ветра с порывами до 17-18 метров в секунду.

Но уже в воскресенье, 31 мая характер погоды резко поменяется. При этом в ночь на воскресенье будет ещё относительно тепло, однако рано утром возможен шквалистый ветер. В последний день осени через регион пройдёт обширный атмосферный фронт, который понизит температурный фон до плюс 14 и принесёт в Москву и Подмосковье проливной дождь.

Напомним, ранее метеорологи обещали, что обширная циклоническая депрессия, которая накроет российскую столицу в последние три дня мая, обрушит на регион рекордное количество осадков. Ожидается, что в один из этих дней в Москве может выпасть до 42-47 мм влаги, что, как пояснили метеорологи, равняется 4-м ведрам воды на 1 кв. метр.

Таким образом, в финале весны возможно будет установлен суточный рекорд осадков в мае, который держится с 1976 года, когда за 24 часа на столицу вылилось 39 мм.

В свою очередь Гидрометцентр объявил в пятницу, 29 мая в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра, грозы, града и дождя. Предупреждение об ухудшении климатической обстановке действует в регионе с 09:00 до 21:00 мск 29 мая. 

Прогноз погоды на выходные в Сибири                                                      

Странная погода, согласно прогнозам синоптиков, ожидается в предстоящие выходные в Сибири. Здесь ещё в начале этой недели была невыносимая, просто удушающая жара, после чего на регион обрушились ливни и страшной силы ветер, который валил деревья и срывал крыши с домов.

Сейчас же почти всю Сибирь продолжают заливать дожди, а воздух, например, в Красноярске в ночные часы остыл до плюс 5. Днём на смену климатическую лету также пришла осень – всего плюс 10. К уикенду немного распогодится. В том же Красноярске столбики термометров поползут вверх, остановившись на отметке плюс 13-14. При этом вновь ожидаются осадки, в воскресенье – ливень и град.

В Новосибирске, после фантастических плюс 35, которые градусники показывали во вторник, 26 мая, к выходным также стремительно похолодает – до плюс 8-10 после полуночи и 17-18 – в светлое время суток. Здесь также прогнозируются дожди, местами сильные.

Заметные перепады температур, а также дожди и грозы ожидаются в эти выходные в Кузбассе. По данным Кемеровского Гидрометцентра, в ночь на субботу, 30 мая воздух местами станет остывать в регионе до плюс 2. При этом днём градусники покажут плюс 22. Возможно усиление ветра до 18 метров в секунду, кратковременные осадки и грозы.

В ночь на воскресенье в Кузбассе станет теплее – плюс 9 градусов, зато в светлое время холоднее чем накануне – плюс 15-17. Такая странная погода будет сопровождаться ветром западного направления, молнией и раскатами грома.

Погода в предстоящие выходные на Урале

Метеорологи обещают странную погоду и на Урале. Так, в Екатеринбурге в субботу, 30 мая будет лето – яркое солнце и аномальные для этого сезона плюс 25. Но меньше чем за сутки погода сделает крутой разворот, после чего столица Урала вернётся в начало апреля. Уже в ночь на 31 мая воздух остынет до плюс 8-12, в светлое время суток тоже холодно – всего плюс 12-13, пойдет дождь, местами сильный, также прогнозируется шквалистый ветер, ливень и гроза.

Зато в Челябинской области в предстоящий уикенд, по прогнозу синоптиков, сохранится комфортная погода с повышенным температурным фоном, что довольно странно до конца мая. Обычно здесь в последние дни весны столбики термометров выше плюс 18-20 не поднимаются.

В этом же году южноуральцев ждёт сюрприз. В субботу, 30 мая, в области ожидается плюс 24-26, в воскресенье – 20-22, на юге области до плюс 28 При этом в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность.

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