Владимир Путин: «Ситуация на рынке труда своеобразно себя ведет»

На совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин отметил, что количество официально зарегистрированных безработных в России растёт, «в чем нет ничего для нас неожиданного», и сейчас это количество составляет порядка 1 миллиона 900 тысяч человек.

По словам главы государства, в связи с этим внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным на всех уровнях власти.

«Напомню: сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди», — сказал Владимир Путин, открывая совещание. Обращаясь к Минтруда, он подчеркнул: «Нужно разбираться и вникать в проблемы каждого человека, который обратился за помощью, особенно людей старшего и предпенсионного возраста, а также тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, имею в виду выпускников вузов, колледжей, училищ, которые в этом году заканчивают учёбу, начинают свою трудовую деятельность».

«Конечно, главное, системное условие для стабилизации рынка труда — это рост занятости за счёт восстановления национальной экономики, перезапуск предприятий, возвращение в нормальный, привычный ритм работы сферы услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса и так далее, чтобы люди могли выйти на работу, обеспечить свои семьи и были бы уверены в стабильных, надёжных заработках, — заявил Владимир Путин. — Однако очевидно: нельзя просто ждать момента, когда всё это само по себе наладится, когда мотор экономики заработает на полную мощность. Ситуация на рынке труда своеобразно себя ведёт и требует, безусловно, срочных, выверенных и неотложных действий. В этой связи, конечно, поддерживаю те предложения, которые сегодня прозвучали, которые нужно реализовать в самое ближайшее время».

На низких оборотах

Данное заявление президента можно расценивать как сигнал к действию для региональных властей к более интенсивному смягчению режима самоизоляции, уверен член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Очевидно, что в результате борьбы с коронавирусом российская экономика достигла своего порога по снижению, и дальше допускать спада просто нельзя. Очень жаль, что здесь не приводится перечня необходимых мер для того, чтобы стабилизировать ситуацию с безработными россиянами, которые пока не знают, как сложится их трудовая судьба после снятия режима самоизоляции.

Согласно данным Росстата, с конца марта по настоящее время уровень безработицы поднялся на 23%, сейчас примерное число только официально зарегистрированных безработных составило 4,3 млн человек, и что наиболее грустно — большая их часть трудилась в сфере торговли, общепита и развлечений, то есть в тех сферах услуг, которые не могут открыться в полном объеме после снятия карантина. За время простоя руководство большинства крупных и средних компаний уже приняло решение об оптимизации расходов, снижения количества точек продаж, а соответственно и о дальнейшем сокращении персонала.

На фоне резкого снижения потребительской активности можно только прогнозировать, говорит Алим Бишенов, что своего пика рост безработицы в нашей стране еще не достиг и, скорее всего, самое неприятное нас ждет во втором и третьем квартале. Поэтому, это конечно хорошо, что власти поднимают такую проблему как необходимость «подстелить соломку» для экономики и на опережение запустить заводы и фабрики, но по факту большая часть безработных просто не смогут сменить род деятельности — для этого необходима как минимум переквалификация, но опять же за чей счет будет это обучение?

Засталрелые болезни

Если не за счет государства, которому необходимо бегом реализовывать нацпроекты, то, получается, к этому должны подключится предприятия. Но, по словам эксперта, у них у самих пойдет сейчас снижение уровня производства и как следствие падение прибыли. Такая картина, к сожалению, не добавляет оптимизма. В лучшем случае в нашей стране вновь начнет развиваться так называемый «серый» рынок труда, со всеми вытекающими последствиями для экономики.

Рынок занятости в России давно нуждался в кардинальных реформах, а текущий кризис просто подсветил дополнительно старые болезни, указывает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Но это, во-первых, небыстро, во-вторых, довольно дорого. Сравнительно низкий уровень безработицы в РФ связан со спецификой рынка труда: здесь огромное количество рабочих мест с неполной занятостью, что негативно влияет на уровни оплаты труда, хотя и обеспечивает работой большой объем трудовых ресурсов.

Сейчас имеет смысл сделать упор на курсы переподготовки специалистов и разработать программы поддержки для компаний, которые готовы брать на работу переученных сотрудников, считает аналитик. Государственная опора в виде, может быть, финансовых и информационных ресурсов и налоговых преференций тут может положительно сработать. Нужно, одновременно, стимулировать сами предприятия — только в состоянии полной устойчивости бизнес может конкурировать за рабочую силу.