Четверть россиян назвали коронавирус «выдумкой»

Опрос Высшей школы экономики показал, что 23,2% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой «заинтересованных лиц» и не верят в ее опасность, пишет «Коммерсантъ».



Еще 9,6% наших сограждан считают опасность коронавируса преувеличенной. Наибольшая доля россиян, которые не верят в реальность коронавируса, проживает в Южном федеральном округе (41%).



Статистика коронавируса и последние данные о потерях из-за коронавируса опубликованы на этом сайте

В опросе, который проводился с 18 марта по 26 мая, участвовало 30 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Исследование выявило существенную разницу в поведении тех, кто не верит в пандемию и тех, кто признает ее реальность. Так 54% среди респондентов не верящих в пандемию регулярно гуляют, а 43% навещает родственников.

74% коронаскептиков уверены, что в ведении режим самоизоляции не было необходимости. Из сторонников официальной версии о распространении коронавируса лишь 10% согласны с мнением о ненужности режима самоизоляции, 18% при этом навещает своих родственников.

За месяц увеличилась доля россиян, у которых есть переболевшие вирусом среди знакомых и друзей с 4,9% до 16,6%. Выросла и общая доля несогласных россиян с необходимостью режима самоизоляции с 15,9% в начале апреля до 32,4% в конце мая.

Ранее сообщалось, что Минздрав выпустил рекомендации, в которых предлагает не учитывать в статистике заболевших коронавирусом в легкой форме, то есть без жалоб со стороны пациента.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса», - говорится в документе. Специалисты ведомства подчеркнули, что данные диагнозы не будут включаться «в статистику заболеваемости и смертности не включаются».