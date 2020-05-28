Собянин сообщил о сохранении ограничений в Москве до появления вакцины

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ограничительные меры в столице будут действовать до появления вакцины от коронавируса. Высказывание прозвучало в эфире телеканала «Россия-24». Чиновник напомнил, что в городе ежедневно выявляется около двух-трех тысяч новых заболевших и при явном снижении числа госпитализированных среди них все равно остаются сотни тяжелобольных людей.

Собянин также предположил, что статистика смертей в мае от коронавируса будет выше, чем в апреле, поскольку ситуация с коронавирусом в Москве «не такая радужная». Градоначальник сообщил, что самое серьезное разбирательство будет в причинах каждой смерти от COVID-19.

«Почему это важно? Это позволяет спасать жизни», - заявил Собянин. Он подчеркнул, что важно разобраться, как летальный исход был связан с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и пропусков в Москве продлится до 14 июня, но ограничительные меры начнут смягчаться уже с 1 июня. Так москвичам разрешили гулять три раза в неделю и заниматься спортом с пяти до девяти утра. Помимо этого открываются непродовольственные магазины, а также точки по оказанию бытовых услуг, где не требуется длительный контакт с покупателем - прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.