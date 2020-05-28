В Читу прибыли московские врачи для помощи в борьбе с COVID-19

В Читу по поручению президента РФ прибыла бригада московских врачей для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края.

С просьбой поддержать регионы столичными медиками ранее обратился к Владимир Путин к мэру Москвы Сергею Собянину. По словам главы государства, в первую очередь, в этом нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.

В составе бригады, которая прибыла в Читу находятся хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра. Все специалисты имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. Медики привезли с собой медикаменты и оборудование, а также средства индивидуальной защиты для работы в «красной зоне». Предполагается, что московские врачи останутся в Забайкалье на две недели.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа выявлено 8 338 случаев заболевания коронавирусом.Статистика смертности от коронавируса пока свидетельствует о высоком уровне летальных исходов. Темп прироста новых диагнозов упал до +2,3%. Накануне прирост составлял 2,5%. В штабе сообщают, что у 40,8% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки число безвозвратных потерь, ассоциированных с COVID-19, составило 161 человек. Накануне было зафиксировано 174 летальных исходов.



Статистика коронавируса по странам мира опубликована на этом сайте