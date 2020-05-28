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В Минздраве рассказали, как составляется статистика по коронавирусу в РФ

Москва, 28.05.2020

Минздрав выпустил рекомендации, в которых предлагает не учитывать в статистике заболевших коронавирусом в легкой форме, то есть без жалоб со стороны пациента.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса», - говорится в документе. Специалисты ведомства подчеркнули, что данные диагнозы не будут включаться «в статистику заболеваемости и смертности не включаются».

Ранее министерство рекомендовало в любом случае ставить коронавирус в причинах смерти человека в случае, если инфекция была выявлена у человека, но не послужила основной причиной летального исхода.

«Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19», - говорится в рекомендациях Минздрава. В ведомстве заявили, что в диагнозе обязательно должны быть отмечены все осложнения, которые могли привести к смерти человека, являясь, как непосредственной причиной, так и промежуточной.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа выявлено 8 338 случаев заболевания коронавирусом.Статистика смертности от коронавируса пока свидетельствует о высоком уровне летальных исходов. Темп прироста новых диагнозов упал до +2,3%. Накануне прирост составлял  2,5%. В штабе сообщают, что у 40,8% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки число безвозвратных потерь, ассоциированных с COVID-19, составило 161 человек. Накануне было зафиксировано 174 летальных исходов. 

Статистика коронавируса по странам мира опубликована на этом сайте

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