В правительстве явно обозначились две партии

Мы должны рисковать

Как заявил в рамках онлайн-конференции форума «Иннопром» вице-премьер Юрий Борисов, рост экономики в России в целом и благосостояния граждан в частности будет возможен, если изменить траекторию, которой страна пользовалась раньше при преодолении кризисных ситуаций. По его словам, сообщает Finmarket, властям пора наращивать государственный долг, чтобы обеспечить рост ВВП.

«Я считаю, что мы должны прекратить гордиться профицитным бюджетом в стране на периоде обеспечения более динамичного роста. Я думаю, что мы должны рисковать и идти на дефицитный бюджет, идти на заимствования. Мы должны начинать тратить, и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах и в бюджете», — заявил Юрий Борисов.

«Нужно не сжиматься, нужно наоборот динамично двигаться вперед. Мы должны гордиться, если будем доминировать за счет отечественной продукции на внутреннем рынке и увеличивать свой экспортный потенциал. Все это даст реальный рост благосостояния наших граждан - собственно, для чего мы все это делаем», — добавил он.

Экономическому блоку не по себе

Бюджет развития, тем более претендуя на почетное звание бюджета экономического прорыва, по определению должен быть глубоко дефицитным, соглашается шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. И тем более во времена, когда в стране накоплена пятая по величине в мире подушка резервов почти в полтриллиона евро, даже оставляя за скобками, что ещё чуть ли не треть от этой суммы аккумулировал ФНБ. Однако тезис этот до такой степени очевиден, что когда в России его произносит впервые за десятилетие правительственный чиновник высокого ранга, то прямо без иронии возникает мысль номинировать его за это открытие если не авансом на Нобелевскую премию, то на государственную премию в области науки и технологии. Серьёзно, прорыв уже в том, что вице-премьер Юрий Борисов публично решился это заявить.

Правда, говорит эксперт, закрадывается подозрение, что посовещавшись, признать это членам правительства приходится не от хорошей жизни, а потому что из-за резко упавших внешних доходов без дефицита и дополнительных заимствований бюджет всё равно в ближайшие год-два в плюс не срастается. Как бы то ни было, непосредственно государство должно стать настоящим и крупным венчурным инвестором в различные инновационные стартапы, если мы вообще хотим чего-то добиться. И пусть даже заранее известно, что определенный процент этих стартапов провалится, но некоторые дадут потом баснословную отдачу, так происходит со стартапами во всём мире.

Нам, уверен Пётр Пушкарёв, нужен не один, а несколько проектов уровня Яндекса с точки зрения глобальной конкурентоспособности. Говорить о доминировании даже на внутреннем рынке пока не приходится, но отвоевать солидный процент соответствующей технологической ниши вполне возможно, а опыт роста доли несырьевого экспорта за последние годы не менее чем на 15% по разным подсчётам это доказывает: мы увеличили, например, экспорт некоторых уникальных материалов, или искусственных суставов для медицинской отрасли. Также многие сравнительно небольшие предприятия смогли впервые выйти на внешний рынок и нашли там заказчиков благодаря усилиям структур Российского экспортного центра (РЭЦ).

Заимствовать обязательно надо, но надо и резервы расходовать, ведь за это не придётся платить никому 6.5% годовых и более, так зачем же развиваться тогда в основном в кредит? — задается вопросом аналитик.

Однако, указывает Пётр Пушкарёв, от самой мысли взять и потратить на развитие, скажем, 15% или 20% от «подушки» экономическому блоку правительства, похоже, до сих пор не по себе. Это какой-то не изжитый комплекс: вероятнее всего, там просто не верят, что смогут в случае неблагоприятной нефтяной конъюнктуры собрать потом те же деньги обратно за счёт собственной налоговой базы, то есть за счет профинансированных правительством технологических проектов. Возможно, элементарно не верят, что изменится отношение к выделяемым деньгам не как к инвестициям, которые надо отбить, а как к богатой бюджетной кормушке, со стороны людей, непосредственно отвечающих за ежедневную практику инноваций.

Точно так же не очень склонны доверять в правительстве, видимо, и перспективам естественно возникающего бизнес-подлеска, которому долгое время не решались снизить налоги, и лишь жёсткий карантин в эпидемию подтолкнул, наконец-то, к облегчению вдвое бремени социального блока налогов на фонд оплаты труда для малого бизнеса. Но и поддержать их реально в решающий для выживания момент власти, думается, не решились, именно не веря, что это и есть одна из нескольких важнейших будущих опор нашей экономики.

На сколько хватит энтузиазма?

В этом вопросе, уверен директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, необходимо учитывать различия между странами. Например, в России огромное количество населения зависит от выплат из федерального или регионального бюджета. Именно этим и объясняется тот факт, что правительство всеми силами старается сохранить деньги в бюджете и ФНБ, ведь потенциальную угрозу социальной стабильности представляют далеко не МСБ, а армия бюджетников. По предварительным подсчетам, государство планирует потратить около 6,5% ВВП на помощь бизнесу. При этом доля МСБ в экономике составляет порядка 20%, что крайне мало по сравнению с другими странами: в Европе этот показатель, как правило, превышает 50%. У нас же более половины граждан существует за счет госвыплат.

Дефицит у нас сейчас и так будет расти, уверен эксперт: по итогам года он может составить порядка 3% за счет того, что правительство будет продолжать исполнять взятые на себя обязательства по расходам в условиях падения налоговых поступлений. Дополнительно наращивать долг на структурные реформы экономики крайне рискованно и заниматься этим сейчас никто не будет, считает он. У чиновников была возможность, по примеру других стран, залезть в казну, увеличить объем займов и начать реализовывать мегапроекты (как это делали в КНР в нулевых), но она была упущена.

Теперь же остается надеяться, говорит Арсений Дадашев, что денег хватит на то чтобы продержаться до конца кризиса. К сожалению, Россия это не США и даже не ЕС, где можно печатать деньги буквально из воздуха, не беспокоясь за снижение их стоимости, так что вся надежда на рынок капитала, который тоже не бездонный. С ростом соотношения госдолга к ВВП и федерального дефицита будет все меньше желающих предоставить свой капитал государству. Это еще не учитывая откровенно негативный сантимент на глобальных рынках.

Отечественные продукты питания в данный момент доминируют на внутреннем рынке благодаря антисанкциям 2014 года, обращает внимание аналитик. За эти годы удалось добиться роста доли российских товаров по многим направлениям. Однако, если изучить ситуацию глубже, то мы заметим: все, для производства чего требуются более или менее сложные технологии, мы продолжаем импортировать. Это картон и пластик для упаковки, консерванты, витаминно-минеральные комплексы, закваски и т.д. Это просто дешевле, чем создавать производство внутри страны.

Собственно, вне продуктовой сферы ситуация аналогичная, считает он. Чтобы создать благоприятные условия для импортозамещения, государству придется приложить серьезные усилия от налоговых льгот до прямого финансирования. Но, опять же, в текущей ситуации этим никто заниматься уже не будет. Придется ждать и надеяться, что чиновники сохранят свой энтузиазм до конца кризиса.