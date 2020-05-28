В России снизились цены на бензин

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики (Росстата), по данным на апрель 2020 года потребительские цены на бензин в нашей стране в среднем снизились на 0,2% по сравнению с мартом. При этом производители бензина в прошлом месяце понизили цены на 22,4%, передаёт ТАСС.

Также отмечается, что в апреле падение цен на бензин было зафиксировано разу в 55 регионах страны. Заметнее всего бензин подешевел в Тыве (минус 3,9%), а также в Алтайском крае (минус 1,8%). А вот в двух российских столицах – Москве и Петербурге цены на бензин не поменялись.

Ранее сообщалось, что на официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление, которым Кабмин РФ вводит временный запрет на импорт топлива. Другой опубликованный там же документ предписывает снизить нормативы биржевых продаж нефтепродуктов в РФ. Нововведения вступят в силу через месяц после публикации, с начала нового налогового периода и коснутся правоотношений, возникших с 1 апреля 2020 года.