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В российских храмах начинают проводиться открытые службы

Москва, 28.05.2020
  • В российских храмах начинают проводиться открытые службы

Иоанновский монастырь в Санкт-Петербурге, где в конце мая храмы остаются еще закрытыми

Тамара Ларина

Со ссылкой на представителей епархий и священнослужителей агентство ТАСС сообщило о постепенном открытии российских храмов, закрытых ранее для прихожан на период эпидемии коронавируса. В среду православные христиане празднуют один из главных переходящих праздников — Вознесение.

«Многие храмы в регионах РФ возобновили богослужения с участием прихожан, отмененные ранее из-за угрозы распространения коронавируса», — передает ТАСС. Агентство напоминает, что на прошлой неделе председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил о планах открывать храмы для верующих в соответствие с решениями властей регионов, в соответствии с эпидемической обстановкой в каждом из них.

В Москве, несмотря на смягчение самоизоляции указом мэра Сергея Собянина от 27 мая, запрет на посещение религиозных объектов продлен. В целом режим всеобщей самоизоляции продлен в столице до 14 июня.

В Псковской епархии молящимся разрешено участвовать в службах на прихрамовых территориях. Так можно принять участие в богослужении и в известном Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Прихожане слушают службу через аудиосистему, священники выходят также на крыльцо храма.

В ряде епархий храмы не закрывались для прихожан или закрывались ненадолго. В Ростовской епархии (Ростов-на-Дону) ТАСС сообщили, что священники начали носить маски во время всех богослужений. В Вятской епархии (Киров) ограничение на посещение храмов действовало неделю в апреле, в остальное время упор делался на соблюдении санитарных норм.

Пример еще одной епархии, где службы не прекращались — Хабаровской, показывает, как, вероятно, они будут проходить по мере открытия храмов в других местах. «Люди находятся на расстоянии 1-2 метров друг от друга, социальная дистанция при этом контролируется волонтерами, обязательно ношение масок, если маски нет — ее выдают волонтеры», — рассказал секретарь епархии иеромонах Николай (Белозеров). «Иконы обеззараживаются, лжица при причастии дезинфицируется после каждого человека», — сказал также он.

Из крупных известных монастырей после 1 июня может возобновить прием паломников Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь (в Курской области). В не закрывавшемся Соловецком монастыре верующие, наплыв которых можно прогнозировать после отмены ограничений в регионах России на въезд на Соловецкий архипелаг, будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. «Меры по приему паломников разрабатываются: возможно, справки об отсутствии инфекции, маски, социальное дистанцирование, прием малыми группами», — сообщила агентству представительница паломнической службы Соловецкого монастыря.

Постепенное открытие храмов приходится на время еще одного из наиболее известных двунадесятых праздников — Троицу, или Пятидесятницу, когда большинство верующих стараются прийти на службу. В этом году День Святой Троицы будет 7 июня.

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