Власти Петербурга объявили о смягчении режима ограничений

Власти Северной столицы объявили, что в городе на Неве с 1 июня по 14 июня начнется первый этап по смягчению ранее введенных ограничений из-за коронавируса COVID-19.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга, использование масок и перчаток на улице будет носить только рекомендательный характер.

При этом использование этих средств защиты в общественных местах, таких как транспорт, магазины, аптеки и поликлиники остается обязательным. Посещение кладбищ также разрешат, но только при условии ношения перчаток и масок.

Режим самоизоляции для СПб старше 65 лет также будет носить рекомендательный характер.

Напомним, накануне Мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице до 14 июня режим самоизоляции. Согласно указу, который подписал градоначальник, в Москве продолжит также действовать пропускной режим и остальные ограничительные меры.

При это ранее он объявил об отмене с 1 июня целого ряда ограничений, которые были введены в Москве из-за пандемии коронавируса. В частности, москвичи могут выходить на прогулки согласно графику. Для них и для занятий спортом не придется оформлять пропуска, однако масочный и перчаточный режим усиливаются.

Заниматься спортом можно ежедневно, но строго до 09:00 мск, а гулять – не более 3-х раз в неделю с 09:00 до 21:00. На прогулках необходимо соблюдать социальную дистанцию. При этом пользоваться лавочками, беседками, детскими площадками и другими объектами, где прикосновение может стать причиной передачи коронавирусной инфекции запрещено.

Сегодня была опубликована карта с графиком прогулок в Москве. Узнать о прогулочных днях для жителей каждого дома можно на официальном сайте мэра российской столицы.

Статистика на 28 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 85 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 371 человек. Cуточный прирост составил +2,3%. Всего на территории РФ выявлено 379 051 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 338 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 054 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (774 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+383). Всего в городе на Неве выявили почти 15 тыс. случаев заболевания COVID-19, выздоровели около 5 тыс. пациентов, 167 умерли.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.