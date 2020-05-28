Врач-инфекционист рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в Москве

Евгений Тимаков – врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр – рассказал, возможна ли вторая волна COVID-19 в Москве. По его мнению, это маловероятна, так как столице уже появилась определённая «иммунная прослойка» населения, передаёт РИА Новости.

Тимаков при этом пояснил, что «иммунная прослойка» населения, состоит из переболевших, невосприимчивых к коронавирусу и тех, у кого иммунитет выработался в результате бессимптомного течения болезни.

Статистика на 28 мая по коронавирусу в России и Москве

За минувшие сутки в 85 регионах РФ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 371 человек. Cуточный прирост составил +2,3%. Всего на территории РФ выявлено 379 051 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 338 случаев заражения.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 054 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (774 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+383).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 142 человека, выздоровели 150 993.

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