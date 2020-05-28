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Япония намерена приплачивать иностранным туристам

Москва, 28.05.2020

В Японии разработана новая программа по привлечению иностранных туристов в страну, сообщает агентство Kyodo News.

Уточняется, что Токио намерен выдавать путешественникам ваучеры на сумму до $185 в день, чтобы таким образом оживить туризм после эпидемии коронавируса.

«Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики», - говорится в правительственном сообщении. В документе уточняется, что туристы, которые приезжают в Японию из других стран, будут получать субсидию в рамках инициативы Go To Travel «до 20 000 иен ($185) в день».

Агентство сообщает, что данная сумма способна покрыть до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии. Ваучер, который получать туристы, можно использовать в качестве оплаты в ближайших магазинах и ресторанах. Расходы на саму поездку в Японию покрываться не будут.

Нововведения начнут действовать с конца июля. Для получения субсидии необходимо предоставить свидетельство бронирования отелей, как  напрямую или с помощью японских туристических агентств, пишет СМИ.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Японию был запрещен въезд туристам из более, чем 100 стран. Также не оправдались надежды Токио на скачок туризма в текущем году, поскольку летняя Олимпиада, которая должны была пройти в стране, отложена. В апреле 31 японская компания, которая связана с гостиничным бизнесом, либо объявила о своем банкротстве, либо готовилась подать соответствующее заявление. Чрезвычайное положение в Японии было отменено 25 мая.

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