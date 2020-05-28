Суточный прирост больных коронавирусом в России держится на одном уровне

Статистика коронавируса в России на сегодня, 28 мая

Как сообщает 28 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за истекшие сутки зафиксирован 8 371 новый случай в 85 регионах коронавирусной инфекции. В общей сложности в России за все время выявлено 379 051 случай коронавирусной COVID-19. Cуточный прирост составил +2,3%.

Выписано из российских больниц за последние 24 часа 8 785 человек, в общей сложности от инфекции вылечилось 150 993 россиянина. Число безвозвратных потерь за день составило 174 пациента. Общее число летальных исходов достигло 4 142.

Россия по-прежнему остается на третьем месте в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии. На втором месте находится Бразилия, где зафиксировано уже 411,8 тыс. случаев заболевания, за последние сутки прирост составил +20,6 тыс. Первое месте сохраняется за США. В стране насчитывается более 1,7 млн, за последние 24 часа зафиксировано 18,2 тыс. новых диагнозов.

Статистика коронавируса. Регионы

Лидером по количеству новых диагнозов остается Москва, где выявлено 2 054 новых случая COVID-19 за сутки. Умер 71 пациент, выздоровели 3 793 человека. В общей сложности за все время в столице выявлено 173 497 случаев COVID-19. На втором месте традиционно находится Московская область (+774), далее следует на Санкт-Петербург (+383). На Свердловскую область пришлось 268 новых случаев, на Нижегородскую область 228. В Ростовской области выявлено 154 заболевших, В Красноярском крае (+147), в Архангельской области (+127), на Дагестан пришлось 124 новых диагноза.

Самые низкие показатели в Курганской области и Еврейской АО – по 7 новых случаев. В Крыму выявлено 6 заболевших, а в Севастополе самый низкий показатель - 1 инфицированный за сутки. В Республике Алтай и Сахалинской области - по 4. На Чукотке 3 новых заболевших, в Ненецком АО и Магаданской области - по 2.

Статистика коронавируса по странам мира опубликована на этом портале