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Большинство россиян выступают за голосование на избирательных участках

Москва, 29.05.2020

Большинство россиян предпочли бы для голосования посетить избирательные участки, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 69% граждан РФ на следующих выборах сочли бы для себя самым подходящим вариантом голосование бумажным избирательным бюллетенем, передает «Интерфакс». При этом 23% россиян согласны голосовать через интернет, по почте голосовать готовы всего 2% наших сограждан.

К идее электронного голосования одобрительно относятся 46% сограждан, из которых наибольшее количество готовых голосовать дистанционно в возрастной категории 18-24 лет (71%). Среди россиян 25-34 лет эта доля составляет 51%. Скептически относятся к голосованию в электроном формате 49% респондентов, из которых доля в возрастной категории 35-44 лет и старше 60 лет против голосования посредством электронного носителя выступает по  53% респондентов, сообщили социологи.

О том что в России принят закон об электронном голосовании осведомлены 14% респондентов, 42%  опрошенных что-то об этом слышали, но без подробностей. Ничего не знают о новом законе 44% опрошенных, отмечают во ВЦИОМ.

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