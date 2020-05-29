Большинство россиян выступают за голосование на избирательных участках

Большинство россиян предпочли бы для голосования посетить избирательные участки, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 69% граждан РФ на следующих выборах сочли бы для себя самым подходящим вариантом голосование бумажным избирательным бюллетенем, передает «Интерфакс». При этом 23% россиян согласны голосовать через интернет, по почте голосовать готовы всего 2% наших сограждан.

К идее электронного голосования одобрительно относятся 46% сограждан, из которых наибольшее количество готовых голосовать дистанционно в возрастной категории 18-24 лет (71%). Среди россиян 25-34 лет эта доля составляет 51%. Скептически относятся к голосованию в электроном формате 49% респондентов, из которых доля в возрастной категории 35-44 лет и старше 60 лет против голосования посредством электронного носителя выступает по 53% респондентов, сообщили социологи.

О том что в России принят закон об электронном голосовании осведомлены 14% респондентов, 42% опрошенных что-то об этом слышали, но без подробностей. Ничего не знают о новом законе 44% опрошенных, отмечают во ВЦИОМ.