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Доля просроченных микрозаймов в России достигла рекордных объемов

Москва, 29.05.2020

В апреле текущего года на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях, передает «Интерфакс», ссылаясь на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Уточняется, что общая сумма просроченных платежей составляет 51,3 млрд рублей.

«Рост NPL до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его», - рассказал глава БКИ Олег Лагуткин. Он уточнил, что рост вызван двумя факторами: ростом просроченных займов на 3,5%, а также падением объема портфеля займов МФО на 3,1%. БКИ сообщает, что в конце апреля 2020 года объем портфеля микрозаймов снизился за месяц со 154,5 до 149,6 млрд рублей. Само количество выдаваемых займов снизилось в этот же период с 11,5 до 11,1 млн. При этом исследователи не ожидают драматического развития событий на рынке займов МФО до конца текущего года, поскольку во многих регионах карантин уже снят или будет завершен в ближайшее время. В результате чего, «можно ожидать некоторого восстановления объема выдачи МФО в 3–4-м кварталах, что сможет стабилизировать уровень NPL на уровне 37–44%». Говорится в исследовании. В государственных МФО, несмотря на коронавирус, ожидают увеличения выдачи до 40 млрд в 2020 году.

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