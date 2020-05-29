Хроники пандемии: с осторожностью на выход

После того, как 11 мая число выявленных за сутки заболевших коронавирусом в России достигло пиковой отметки в 11656 случаев, показатель постепенно пошел на спад. 29 мая он составил 8264 случаев.

Однако в этот день был поставлен печальный рекорд: впервые за сутки в России от COVID умерли более 200 человек – оперативный штаб сообщил о 232 летальных исходах. Общее число жертв коронавируса в нашей стране достигло 4374 человек.

Правда чиновники (и в первую очередь столичный градоначальник, Сергей Собянин), предупреждали о потенциальном росте смертей в мае. Столь мрачный прогноз на волне сокращения числа заболевающих объяснялся так: эти смерти – итог минувшего всплеска, умирают тяжелые больные, заразившиеся ранее.

По поводу пугающей статистики последних дней мэр Москвы сказал в интервью России-24: «Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, <...> они все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию».

Стоит отметить, что рабочая группа Минздрава обновила рекомендации по классификации умерших. «Граждане с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, заболеваний или несчастных случаев, что не должно считаться смертью от коронавируса и должно включаться в соответствующий раздел статистики», — цитирует РБК комментарий ведомства.

Остается надеяться, что Россию не ждет резкий всплеск смертей от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и прочих «патологических состояний». Сергей Собянин в интервью «России-24» заверил, что власти столицы сообщают полную картину смертности в городе. По его словам, скрыть такие данные «просто невозможно».

По последним данным в столице зафиксировано 175829 случаев заражения коронавирусом и 2330 летальных исходов.

«В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших, — заявил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ (в формате видеоконференции). — Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги мы пока делаем очень осторожно», — пояснил он.

График выхода

В столице режим самоизоляции продлен до 14 июня, москвичей решено выпускать на прогулки «по графику» (эта инициатива породила настоящее цунами всевозможных сатирических мемов в социальных сетях). Однако эти две недели они смогут провести с пользой, благодаря открывающимся с 1 июня магазинам непродовольственных товаров, в том числе и строительных.

Истосковавшимся же по услугам, можно будет, не снимая (естественно!) маски и перчаток, посетить, к примеру, химчистку или прачечную. Время парикмахерских, правда, еще не пришло. Впрочем, утешить обросших москвичей планируют популярные бренды одежды и обуви: как ранее сообщило РБК, многие ритейлеры собираются распродавать коллекции прошлых сезонов за полцены, чтобы освободить склады и заработать наличность.

Последнее на фоне падения россиян без серьезного дисконта было бы невозможным. А так — довольны останутся обе стороны.

В Подмосковье, которому в целом свойственно равнение на центр, «графиком прогулок» не озадачивались. В регионе действует масочный режим, однако уже с 29 мая в Московской области откроются парки, непродовольственные магазины, службы быта и МФЦ, все те же строительные гипермаркеты.

Однако губернатор Андрей Воробьев также считает: давать зеленый свет салонам красоты и торговым центрам еще рано. Собственно, устанавливать прогулочный график в регионе, где в летний период количество жителей возрастает практически вдвое — все равно, что пасти кошек. Тем более, что многие проживают в частном секторе, так что вполне обеспечены собственной территорией для безопасного отдыха на воздухе. При этом Воробьев выразил надежду на то, что «теплые месяцы удастся прожить нормальной человеческой жизнью».

Что будет осенью — загадывать пока опасно. Президент России Владимир Путин ранее не исключил прихода второй волны в октябре-ноябре этого года. Глава государства призвал всех не расслабляться и быть готовыми к такому сценарию.

Но размышлять о мрачных перспективах некогда: надо приводить в чувство шокированную ограничительными мерами экономику. По данным Минэкономразвития, в апреле российский ВВП упал на 12% в годовом выражении. Естественно, больше всего пострадали сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос: объем платных услуг, оказанных гражданам рухнул на 37,9%. Что же будет по итогам II квартала? Года?

Пессимизма стало поменьше

По мнению, доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, перспективы не такие уж и мрачные, и 12% — серьезное падение, но еще не повод для паники. «Конечно, по итогам года падение на 12% было бы критическим. Но 12% за месяц в годовом выражении – это не так уж много. При учете того, что апрель был экстремальным месяцем, когда по всей стране действовали ограничения», — поясняет эксперт. В мае их медленно, но начали снимать.

К тому же, важную роль играет высокая степень огосударствления экономики. По оценке экспертов, частный сектор в России, никаким образом не связанный с государством, составляет примерно 20%, но в текущей ситуации именно это сыграло положительную роль. У большей части предприятий все-таки есть хороший шанс выжить и восстановиться.

«Конечно, не стоит ждать V-образного восстановления, это будет L-образная траектория. Да, впереди еще волна банкротств МСБ и рост безработицы. Но дальнейшие прогнозы уже не такие пессимистичные, как были в начале весны. И можно говорить о дальнейшем снижении ВВП на 5-7% по итогам года, причем 5% даже более вероятно», — оценивает ситуацию Сергей Хестанов. Подобную оценку дает и международное агентство Fitch. Российский Центробанк пока прогнозирует падение российской экономики на 8% по итогам II квартала и 4-6% по итогам всего года.

«Все не так плохо, как ожидалось. И сейчас задача российских властей – оказать своевременную точечную поддержку тем отраслям, которые сами быстро восстановиться не смогут», — отмечает Хестанов. Такова, например, авиаотрасль, понесшая сокрушительные потери.

Сфера услуг по большей части регенерирует самостоятельно, ведь потребность в ней никуда не денется после пандемии. Понятно, что кому-то придется уйти с рынка. Но на месте закрывшихся предприятий рано или поздно появятся новые.

Безусловно, не стоит забывать и о рисках. Причем, по большей части, внешнеполитических: вновь обостряющееся противостояние между США и КНР может оказать излишнее давление на глобальный рынок энергоносителей. Кроме того, на горизонте вновь маячат антироссийские санкции: американские политики опять вспомнили про «Северный поток — 2».

Упаковка для вакцины

Однако в текущей повестке хватает и положительных сигналов: Европа постепенно выходит из карантина, так что можно ожидать постепенного (хоть и медленного) восстановления спроса на энергоносители и другие товары. Как отмечает Сергей Хестанов, Россия столкнулась с пандемией позже ЕС и сейчас может изучать действия стран блока, анализировать его и учиться на чужих ошибках. Не исключено, что даже при возникновении второй волны коронавируса это позволит избежать масштабных блокировок, а значит, и ослабить удар по экономике.

Еще один позитивный аспект: так или иначе мир приближается к созданию вакцины: ее разработкой занимаются в десятках стран. Несколько курьезным выглядит сообщение Johnson & Johnson о том, что корпорация начинает готовиться к выпуску упаковки для несуществующего пока препарата.

Но все же велика вероятность того, что уже к осени исследования хотя бы одной, а то и нескольких лабораторий увенчаются успехом. А при учете того, что как минимум Германия пообещала тут же открыть доступ к данным по вакцине, производство эликсира жизни будет вопросом времени.