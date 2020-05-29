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Индекс РТС упал ниже 1220 пунктов

Москва, 29.05.2020

Последнюю неделю весны рынок акций закончил падением. По данным Минэкономразвития, российская экономика сократилась на 12% в нерабочем апреле, субсидию на выплату зарплат получили более 600 тыс. предприятий на общую сумму 31 млрд рублей, а в пятницу в стране зафиксировали новое рекордное число смертей от коронавируса - 232 человека скончались.

Индекс Мосбиржи в пятницу опустился на -1,62% до 2734,83 пунктов. Индекс РТС упал на -1,77% до 1219,76 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:10 мск стоила - 35,86 долларов за баррель (-0,47%). Российская валюта на этом фоне слабела  - 70,53 рубля за доллар.

Дешевеющая Brent потянула вниз акции нефтяных компаний. Падали котировки <Татнефти> (обыкновенные -5,84%, <префы> -3,91%), <Лукойла> (-2,77%), <Роснефти> (-0,33%), <Сургутнефтегаза> (обыкновенные -2,20%, <префы> -2,72%), <Транснефти> (<префы> -2,82%), <Газпром нефти> (-0,89%). При этом акции <Русснефти> (+2,45%) и <Башнефти> (обыкновенные +0,06%, но <префы> (-0,87%) росли.

Акции энергетиков показывали разнонаправленную динамику: <Россети> (+4,54%), <ОГК-2> (+4,17%),  <Интер РАО> (-3,32%). Котировки банков также вели себя противоречиво: <ВТБ> (+0,95%), <Сбербанк> (-2,20%), <Московский кредитный банк> (+1,25%), банк <Санкт-Петербург> (-1,44%).

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