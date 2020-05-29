Курс доллара: рубль вернулся к росту

На фоне позитивных сигналов с внешних рынков курс рубля развернулся к основным резервным мировым валютам.

Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 70,42 руб. что на 59 коп. ниже уровня закрытия торгов среды. Курс евро составил 77,95 руб. Таким образом за сутки единая валюта ЕС потеряла 19,75 коп.



Курс рубля в режиме онлайне опубликован на этом сайте

А накануне рубль развернулся к доллару и евро, реагируя на положительные сигналы с внешних рынков, которые ждут скорейшего открытия экономик и также на новостях о разработке вакцины против COVID-19.

Согласно данным американских СМИ, вакцина, над которой работают такие компании, как Moderna, Johnson & Johnson, а также Оксфордский университет, может быть готова для массового использования уже до конца этого года



Статистика коронавируса по странам мира опубликована здесь

Аппетит инвесторов подогревают и мировые цены на нефть, которые после некоторой паузы вновь пошли вверх. Так, стоимость июльских контрактов на «чёрное золото» Brent выросла вечером в четверг на 1,18% – до 35,15 долл. за бочку. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 1,31% – до 33,24 долл. за баррель.



Цены на нефть в режиме онлайн смотрите здесь

А вот напряжённая ситуация в отношениях между Вашингтоном и Пекином оптимизм участников рынка нивелирует. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп предупреждал, что уже в самые ближайшие дни США примут новые санкционные меры против Поднебесной из-за Гонконга.

При этом, по мнению экспертов, разница в темпах роста рубля в валютных парах объясняется усилением падения доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро. Напомним вчера «американец» стал проседать сразу же после выхода данных по ВВП США за первый квартал 2020 года, который обвалился сразу на 5%. Такое мощное падение ВВП США стало самым значительным с 2008 года.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что вчера рубль вернулся к росту в отличие от своих «коллег по сырьевому цеху».

«В четверг завершился налоговый период выплатой налога на прибыль. Это может обуславливать повышенный спрос на национальную валюту, в том числе и на сегодняшних торгах. На руку рублю, как это не парадоксально, также играет ухудшение отношений между КНР и США – это в дальнейшем приведёт к росту российско-китайского товарооборота, как это было в период острой фазы прошлогодней торговой войны», – подчеркнул эксперт.

Но, по его мнению, отрицательной стороной конфликта между Вашингтоном и Пекином является пессимизм по сырьевым ресурсам.

«В любом случае реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, и курс нацвалюты уже сегодня может вернуться в диапазон 71,00-72,00 руб.», – полагает Кочетков.

По мнению Михаила Когана из «Высшей школы управления финансами», вчера рост курса рубля стал бы более сильным, если бы не события в Гонконге.

«В четверг потенциальных покупателей сдерживало обострение отношений между США и КНР на почве ситуации в Гонконге. Эта тенденция будет наблюдаться и в последний рабочий день весны. С другой стороны инвесторы вновь начинают проявлять интерес к риску со стороны ожиданий восстановления мировой экономики после смягчения или отмены в целом ряде стран карантинных мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Поэтому при всех прочих можно предположить, что сегодня рубль останется на тех же позициях, что и вчера, а в понедельник возможно начнёт укрепляться», – резюмировал Коган.

В свою очередь Сергей Дроздов из ГК «Финам», считает, что на ближайшую перспективу у рубля всё-таки мало шансов на дальнейшее укрепление.

«Учитывая вероятности коррекции на мировых финансовых и сырьевых рынка российская валюта до середины следующей недели проведёт в коридоре 70,60-73,00, тяготея при этом к верхней границе», – предположил эксперт.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» подчеркнул, что определяющим фактором в отечественном сегменте остаётся аппетит инвесторов к риску, а также чрезмерная волатильность котировок «чёрного золота».

«Поэтому мы также пока не видим существенных поводов для укрепления рубля на ближайшую перспективу, а наш прогноз такой: курс рубля, вероятнее всего, останется вблизи отметки 71,00», – считает он.

Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» напомнил, что пара доллар-рубль продолжает сохранять боковое движение в диапазоне 70,60-72,11.

«Несмотря на то, что давление на рубль пока сохраняется, общая картина указывает на дальнейшее укрепление российской валюты, которая в уже начале лета может преодолеть очередной психологических уровень и укрепиться в диапазоне 69,65-69,90», – убеждён он.