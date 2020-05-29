Авиакомпания Lufthansa может стать банкротом

Немецкий авиаконцерн Lufthansa заявил, что не исключает собственного банкротства, сообщает Deutsche Welle. Заявление прозвучало в ходе спора с государственными органами об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи. В концерне уточнили, что возможен особый вариант банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами. Данная форма имеет явные преимущества над госпомощью, сообщил представитель наблюдательного совета Lufthansa. В данном случае авиаконцерн имеет право, к примеру, приостановить возврат денег за билеты на общую сумму 1,8 млрд евро. Или получит возможность упростить увольнение персонала и закрытие нерентабельных дочерних компаний. Если компания пойдет по данному варианту, то без работы останутся более 10 тысяч человек.

«Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем», - сообщил один из членов наблюдательного совета Lufthansa. Он уточнил, что по собственным оценкам компания несет убытки в размере 1 млн евро в час, что позволяет утверждать об использовании резервов на сумму 4 млрд евро уже осенью. В этой связи можно смело заявлять, что банкротство при сохранении контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года, пишет СМИ.

Ранее Lufthansa отвергла условия предоставления госпакета помощи из-за требований государства уступить конкурентам в обмен на госпомощь права на взлет и посадку самолетов. Требование выдвинула комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.