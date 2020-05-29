Миннесота в огне

В Миннеаполисе объявлено чрезвычайное положение. В главном городе штата Миннесота уже четвертый день не стихают протесты, спровоцированные убийством стражами порядка безоружного темнокожего Джорджа Флойда. Мирные поначалу демонстрации быстро переросли в столкновения с полицией, грабежи и поджоги.

Президент Трамп обвиняет мэра Джейкоба Фрея в слабости и бездействии и слышит в ответ, что слабость – это показывать пальцем на кого-то и назначать виновных в разгар кризиса. Президент угрожает взять управление городом на себя, а губернатор штата Тим Вальц объявляет мобилизацию национальной гвардии, потому что полиция справиться с беспорядками не может, и вводит в Миннеаполис около полутысячи гвардейцев. Очередным подтверждением того, что в столице Миннесоты царит сейчас анархия, стал захват и поджог протестующими Третьего полицейского участка. Он расположен неподалеку от места, где в понедельник, 25 мая скончался Флойд.

Все призывы мэра Фрея к спокойствию остаются неуслышанными. Взрыв негодования среди темнокожего населения Миннеаполиса вызвала видеозапись, сделанная одним из прохожих. На ней видно, как полицейский повалил Джорджа Флойда на асфальт и придавил коленом его шею, а он умоляет его отпустить и говорит, что ему нечем дышать. Экзекуция продолжалась, как следует из записи, восемь минут. В конце видно, как Флойд перестает шевелиться и умолкает.

Власти призывают жителей Миннеаполиса оставаться дома и не выходить на улицу. Беспорядки охватили почти весь город с населением около полумиллиона человек. Протестующие жгут мусорные баки, переворачивают машины, грабят магазины и вступают в столкновения с полицией.

Жертв пока, к счастью, только одна: в среду ночью около ломбарда был застрелен мужчина. По версии полиции, он скорее всего пытался ограбить ломбард и, вероятно, был убит владельцем. За три дня беспорядков в городе разграблены и сожжены около двухсот зданий.

Бурные события, происходящие сейчас в Миннеаполисе, опасны для Вашингтона еще и тем, что они начали распространяться на всю страну. В Калифорнии, к примеру, сотни демонстрантов в знак протеста против убийства Флойда перекрыли шоссе, ведущее в Лос-Анджелес, и разбили все стекла на патрульных полицейских машинах.

В Мемфисе уже полиция перекрыла главную улицу после того, как около полицейского участка начала собираться толпа из агрессивно настроенных молодых афроамериканцев.

Кстати, участие в акциях протеста в основном темнокожих американцев объясняется не только тем, что Флойд был темнокожим, но и тем, что среди жертв коронавируса больше всего американцев с темным цветом кожи, относящихся в Америке к меньшинству.

Полицейские задержали 46-летнего Флойда около хозяйственного магазина после того, как получили сообщение о попытке расплатиться фальшивыми долларами. Прокуратура и ФБР сделали заявления, из которых следует, что правоохранители расследуют трагедию и что это расследование сейчас является приоритетным. ФБР в частности собирается установить, были ли нарушены при задержании гражданские права Джорджа Флойда.

Кстати, полицейский, прижавший шею Флойда коленом, и трое его коллег, присутствовавшие при этом, во вторник были уволены из полиции, а мэр на следующий день призвал возбудить против него уголовное дело.