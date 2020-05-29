Минтруд установил правила увольнения сотрудников во время пандемии

В условиях пандемии коронавируса запрещено увольнять сотрудников или отправлять их в простой по инициативе работодателя, при этом расторгнуть отношения работник может только по собственной инициативе или по обоюдному согласию сторон, говорится в новом проекте постановления Минтруда. Документ устанавливает особый порядок трудовых отношений, а именно увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день во время действия ограничительного режима из-за распространения коронавируса, передает РБК.

Увольнение по причине сокращения численности или штата в период самоизоляции допускается на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер при условии, что истек срок в положенные два месяца с уведомления работника, говорится в проекте. Срок уведомления работников об изменении условий трудового договора, а также режима труда по инициативе работодателя министерство предлагает сократить с двух месяцев до двух недель.

Документ составлялся на основе пожеланий и предложений, которые поступили «от всех сторон социального партнерства». В настоящее время проект находится на рассмотрении трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой вошли представители правительства, работодатели и профсоюзы.