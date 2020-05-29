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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

Москва, 29.05.2020

Глава российского Кабина Михаил Мишустин включил СМИ и печатание газет в перечень отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса COVID-19.

Как отмечается в пресс-службе правительства, пользоваться мерами поддержки государства смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Кроме того, в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет, передаёт РИА Новости.

В числе мер поддержки – отсрочка на 6 месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Также дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов, реструктуризация выплат, которые были сформированы в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на 1 год ежемесячно равными долями.

Помимо этого, для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты сотрудника, оплату долгов за коммунальные услуги. СМИ, имеющие в силу разных обстоятельств техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. руб.

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