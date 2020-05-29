Окончание монолитных работ в клубном доме Vitality

Компания Larus Capital всегда уделяет особое внимание соблюдению графика и сроков строительства. Клубный дом Vitality строится с опережением графика, поэтому вынужденный простой в апреле и мае в связи с угрозой распространения в городе Москве новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) никак не повлияет на срок сдачи объекта.

Строительная готовность объекта сегодня составляет 54%. Строители приступают к самому визуально приятному этапу – фасадным работам. В качестве основного фасадного материала будет использован клинкерный кирпич Hagemeister, главными особенностями которого являются разнообразие оттенков, прочность и долговечность.

Специально для этого проекта совместно с немецким производителем клинкера были разработаты авторские смеси оттенков. По словам руководителя архитектурного бюро ADM Андрея Романова, работа с кирпичом была особенно интересной, она протекала непосредственно на немецком производстве, где совместно архитекторы с застройщиком выкладывали и анализировали опытные образцы. Для первого корпуса был выбран кирпич в темно-бардовой палитре, названной «Бергамо», с применением двух сортов клинкера: Holsten c отличительной рельефной поверхностью, серебристыми подпалинами и Duiesburg с глубоким насыщенным бордовым цветом и сложной текстурой, придающим фасаду богатую фактуру и винный оттенок. Для облицовки второго корпуса жемчужного цвета собрана сортировка «Альба» из трех сортов немецкого клинкерного кирпича: Langeland – лаконичный молочный клинкер с благородным налетом старины, Farsund – премиальный голубой кирпич из новейшей коллекции и Krefeld – матовый, где-то даже грубоватый клинкер с серебристым отблеском.

На этой неделе планируется начать установку кронштейнов вентилируемой фасадной системы. Также параллельно строители выполняют кровельные работы, остекление, внутри дома возводят межквартирные перегородки, ведется установка внутренней инженерии, а также строительно-монтажные работы по наружным сетям. Все работы ведутся в соответствии с запланированным графиком.



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